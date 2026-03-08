Как объезжать ямы на дороге: 3 способа, которые действительно работают

В этой теме есть одна важная правда: избежать всех ям невозможно. Но можно резко уменьшить количество “ударов по колесам” и при этом оставаться предсказуемым на дороге. Об этом напоминает автоинструктор Сергей Нагорный.

Кстати Google научит автомобили искать и обходить ямы



1) Смотрите не на яму, а туда, где хотите ехать

Самая частая ошибка новичков - “залипнуть” глазами на яму. Автомобиль едет туда, куда смотрит водитель. Поэтому когда вы упираете взгляд в выбоину, руль почти всегда ведет к ней.

Работает другое: вы заметили яму, но не держите ее в фокусе. Взгляд должен быть далеко вперед - так вы раньше увидите темное пятно на асфальте и сможете плавно сместить траекторию без дерганий и паники.

Ключевой момент - маневр должен быть понятен другим. Если смещаетесь в пределах полосы или в соседнюю - делайте это плавно, с проверкой зеркал. Если есть время - сигнал поворота тоже не лишний, особенно когда рядом могут быть мотоциклисты или скутеры.

2) Когда яму не объехать - “цельтесь за нее”, чтобы пустить между колесами

Бывает, что дорога такая, что объехать некуда: встречная, узко, сплошная или плотный поток. Тогда логика проста - вы пытаетесь провести яму между колесами.

Часто советуют ориентироваться на “правую ногу” как на условную середину авто. Но есть ловушка: водитель начинает провожать яму под капот, переводит взгляд близко перед автомобилем и теряет контроль траектории на скорости.

Лучше работает другой прием - как с лужей: вы не смотрите в воду, вы смотрите за лужу, куда хотите ступить. Так же и здесь: увидели яму, и взглядом “прицелились” в точку за ней. Яму держите боковым зрением, а авто ведете туда, где асфальт целый. Это уменьшает шанс “потянуться” рулем к выбоине.

Также интересно трасса "Киев-Одесса" после зимы превратилась в полосу препятствий

3) Не успеваете безопасно - не геройствуйте, тормозите

Самое главное правило, которое снимает большинство проблем: объезд ямы не должен быть приоритетом любой ценой.

Если вы понимаете, что не успеваете перестроить траекторию безопасно и предсказуемо, не надо дергать руль. Правильное действие - снизить скорость до той, на которой проезд через выбоину будет наименее болезненным для колеса и подвески.

Есть важный нюанс: тормозят перед ямой, а непосредственно на яме педаль лучше отпустить. Логика та же, что с “лежачим полицейским”: торможение на препятствии увеличивает нагрузку на колесо.

А если впереди не “ямка”, а настоящая ловушка - глубокая дыра или открытый люк - воспринимайте это как препятствие вроде припаркованного авто: если не можете объехать безопасно, лучше остановиться, пропустить, и только тогда маневрировать.

Также интересно как получить водительские "права" в 2026 году

Почему вы “тянетесь” в яму, даже когда хотите ее объехать

Потому что страх включает туннельное внимание: мозг фиксирует угрозу, а тело делает резкое движение.

Иногда приходится буквально “переучивать” руки - несколько раз спокойно проехать мелкие неровности на малой скорости, чтобы снять фобию. Когда страх падает, взгляд начинает работать правильно: вы видите дорогу шире и управляете траекторией, а не рефлексами.

Вывод

Три действенные техники выглядят просто: смотрите в чистую зону, если надо - “цельтесь за яму”, а когда сомневаетесь - тормозите и проезжайте медленно. Так вы не только бережете колеса, но и остаетесь предсказуемыми для других участников движения. А это на плохих дорогах иногда важнее, чем идеально обойти каждую выбоину.