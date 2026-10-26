Как обмануть парковщиков: внедорожник BYD поехал на трех колесах, чтобы сбросить блокировку колес

Как сообщает издание Carscoops, курьезный инцидент попал на видео в китайском городе Ляньюньган На кадрах видно, как темно-зеленый внедорожник спокойно уезжает с парковочного места, держа левое переднее колесо на высоте около 30 сантиметров над землей.

Хотя ролик выглядит как сгенерированный искусственным интеллектом, это абсолютно реальная функция автомобиля. Секрет заключается в передовой системе подвески DiSus-P Ultra от компании BYD, оснащенной двухклапанными амортизаторами. Конечно, инженеры разрабатывали эту фишку совсем не для побега от полиции. Главная цель системы– позволить водителю легко заменить пробитое колесо без использования домкрата или безопасно доехать до шиномонтажа на небольшой скорости.

Спасение на бездорожье

Кроме того, технология очень помогает на сложном рельефе. По данным производителя, гидравлика выдает более 8,5 тонны подъемной силы и способна удерживать колесо в воздухе до 24 часов. Это означает, что перед большим камнем, бревном или глубоким колеем водитель может просто пожать одно колесо. Такой трюк существенно увеличивает клиренс и позволяет машине переползать помехи, хотя функция работает только на скорости до 15 км/ч.

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Что делать инспекторам?

Похоже, теперь китайским парковочным инспекторам придется искать новые методы воздействия на нарушителей. Обычные устройства для блокировки колес против таких продвинутых внедорожников уже не работают.