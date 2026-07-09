Как обменять иностранное водительское удостоверение без сдачи экзаменов: что для этого нужно

Обменять водительское удостоверение
В Главном сервисном центре МВД объяснили, в каких случаях водительское удостоверение, полученное за рубежом, можно обменять на украинское без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов.
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Часть людей с украинским гражданством, которые длительное время находились за рубежом, после возвращения на постоянное место жительства в Украину пользуются водительскими удостоверениями, выданными другими государствами. В Главном сервисном центре МВД напомнили, что такие документы можно обменять на украинское национальное водительское удостоверение, причем в большинстве случаев – без повторной сдачи экзаменов.
Когда сдавать экзамены не нужно
Без сдачи теоретического и практического экзаменов удостоверение могут обменять граждане Украины, которые:
- получили за рубежом водительское удостоверение, соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года;
- обменяли украинское водительское удостоверение на иностранное во время пребывания за рубежом.
В первом случае в украинское водительское удостоверение будут внесены те же категории транспортных средств, что указаны в иностранном документе. Если же за рубежом был осуществлен обмен украинского водительского удостоверения, после возвращения в Украину восстановят категории, которые были открыты до такого обмена.
Отдельный порядок действует для стран, с которыми Украина заключила международные соглашения о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. В настоящее время такие соглашения действуют с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Какие документы необходимы
Для получения услуги необходимо лично обратиться в любой сервисный центр МВД.
С собой необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- иностранное водительское удостоверение;
- заверенный нотариусом или консульским учреждением перевод водительского удостоверения;
- документ компетентного органа иностранного государства, подтверждающий выдачу водительского удостоверения и отсутствие лишения или ограничения права управления транспортным средством (кроме случаев, предусмотренных международными договорами).
Если между Украиной и соответствующим государством заключен договор о взаимном признании водительских удостоверений, сервисный центр МВД самостоятельно направляет необходимый запрос в компетентный орган этой страны.
Когда водительское удостоверение не обменивают
В ГСЦ МВД отмечают, что обмен не производится, если:
- лицо находится в розыске;
- по истечении срока действия удостоверения прошло более одного года;
- имеется информация о лишении права управления транспортными средствами;
- действует временное ограничение права управления транспортными средствами.
Перед оформлением нового удостоверения администраторы сервисного центра проверяют информацию о заявителе в соответствующих государственных реестрах и информационных системах.
В Главном сервисном центре МВД рекомендуют гражданам Украины, которые все же решили вернуться на постоянное место жительства, не откладывать обмен иностранного водительского удостоверения.