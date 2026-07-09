Как обменять иностранное водительское удостоверение без сдачи экзаменов: что для этого нужно

В Главном сервисном центре МВД объяснили, в каких случаях водительское удостоверение, полученное за рубежом, можно обменять на украинское без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов.

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Часть людей с украинским гражданством, которые длительное время находились за рубежом, после возвращения на постоянное место жительства в Украину пользуются водительскими удостоверениями, выданными другими государствами. В Главном сервисном центре МВД напомнили, что такие документы можно обменять на украинское национальное водительское удостоверение, причем в большинстве случаев – без повторной сдачи экзаменов.

Когда сдавать экзамены не нужно

Без сдачи теоретического и практического экзаменов удостоверение могут обменять граждане Украины, которые:

получили за рубежом водительское удостоверение, соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года;

обменяли украинское водительское удостоверение на иностранное во время пребывания за рубежом.

В первом случае в украинское водительское удостоверение будут внесены те же категории транспортных средств, что указаны в иностранном документе. Если же за рубежом был осуществлен обмен украинского водительского удостоверения, после возвращения в Украину восстановят категории, которые были открыты до такого обмена.

Отдельный порядок действует для стран, с которыми Украина заключила международные соглашения о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. В настоящее время такие соглашения действуют с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Какие документы необходимы

Для получения услуги необходимо лично обратиться в любой сервисный центр МВД.

С собой необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

иностранное водительское удостоверение;

заверенный нотариусом или консульским учреждением перевод водительского удостоверения;

документ компетентного органа иностранного государства, подтверждающий выдачу водительского удостоверения и отсутствие лишения или ограничения права управления транспортным средством (кроме случаев, предусмотренных международными договорами).

Если между Украиной и соответствующим государством заключен договор о взаимном признании водительских удостоверений, сервисный центр МВД самостоятельно направляет необходимый запрос в компетентный орган этой страны.

Когда водительское удостоверение не обменивают

В ГСЦ МВД отмечают, что обмен не производится, если:

лицо находится в розыске;

по истечении срока действия удостоверения прошло более одного года;

имеется информация о лишении права управления транспортными средствами;

действует временное ограничение права управления транспортными средствами.

Перед оформлением нового удостоверения администраторы сервисного центра проверяют информацию о заявителе в соответствующих государственных реестрах и информационных системах.

В Главном сервисном центре МВД рекомендуют гражданам Украины, которые все же решили вернуться на постоянное место жительства, не откладывать обмен иностранного водительского удостоверения.