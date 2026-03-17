Как открыть категорию В, если уже есть "права" на грузовик

Как открыть категорию В если уже есть С
По украинским правилам водители, которые уже имеют категории С, С1 или СЕ, не могут автоматически управлять легковыми автомобилями. Для этого, если следовать правилам, необходимо отдельно открыть категорию В в соответствии с требованиями локального законодательства.
Читайте также: Каким транспортом разрешено управлять с категорией "B" в "правах"
Правовую основу процедуры определяет постановление КУ №340, которое четко разграничивает транспортные средства на 14 категорий. Об этом пишет ГСЦ МВД.
Что дает категория В
Категория В позволяет управлять:
- автомобилями массой до 3500 кг
- транспортом с количеством мест до 8 (кроме водителя)
То есть это стандартные легковые автомобили. Во время действия "военного положения" с категорией В можно управлять грузовиками.
Какую подготовку нужно пройти
Если у вас уже есть категории С, С1 или СЕ, процедура упрощена:
- необходимо пройти практическую переподготовку
- обучение проходит в аккредитованном учебном заведении
- после обучения - сдача практического экзамена
Важный момент: теоретический экзамен сдавать не нужно, поскольку знания правил дорожного движения уже подтверждены действующим удостоверением.
Где сдавать экзамен
Практический экзамен сдается в сервисных центрах МВД. После успешной сдачи:
- данные вносятся в реестр
- водителю выдается новое удостоверение
- открывается категория В
Какие документы нужны
Для сдачи практического экзамена необходимо подать:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
- идентификационный код
- действующее водительское удостоверение
- медицинскую справку о пригодности к вождению
Заключение
Процедура открытия категории В для опытных водителей проще: достаточно пройти практическое обучение и сдать экзамен. Однако стоит помнить, что по официальной статистике ГСЦ МВД, шансы на успешную сдачу экзамена менее 20%.