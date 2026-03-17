Как открыть категорию В, если уже есть "права" на грузовик

По украинским правилам водители, которые уже имеют категории С, С1 или СЕ, не могут автоматически управлять легковыми автомобилями. Для этого, если следовать правилам, необходимо отдельно открыть категорию В в соответствии с требованиями локального законодательства.

Правовую основу процедуры определяет постановление КУ №340, которое четко разграничивает транспортные средства на 14 категорий. Об этом пишет ГСЦ МВД.

Что дает категория В

Категория В позволяет управлять:

автомобилями массой до 3500 кг

транспортом с количеством мест до 8 (кроме водителя)

То есть это стандартные легковые автомобили. Во время действия "военного положения" с категорией В можно управлять грузовиками.

Какую подготовку нужно пройти

Если у вас уже есть категории С, С1 или СЕ, процедура упрощена:

необходимо пройти практическую переподготовку

обучение проходит в аккредитованном учебном заведении

после обучения - сдача практического экзамена

Важный момент: теоретический экзамен сдавать не нужно, поскольку знания правил дорожного движения уже подтверждены действующим удостоверением.

Где сдавать экзамен

Практический экзамен сдается в сервисных центрах МВД. После успешной сдачи:

данные вносятся в реестр

водителю выдается новое удостоверение

открывается категория В

Какие документы нужны

Для сдачи практического экзамена необходимо подать:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

идентификационный код

действующее водительское удостоверение

медицинскую справку о пригодности к вождению

Заключение

Процедура открытия категории В для опытных водителей проще: достаточно пройти практическое обучение и сдать экзамен. Однако стоит помнить, что по официальной статистике ГСЦ МВД, шансы на успешную сдачу экзамена менее 20%.