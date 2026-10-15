Как переоформить авто из-за доверенности: в МВД назвали главные требования к документам

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, процедура представительства требует внимательности к деталям, ведь администраторы тщательно проверяют полномочия каждого лица. Чтобы визит прошел успешно, представителю нужно иметь собственный паспорт, идентификационный код и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Требования для физических лиц

Если владельцем машины является обычный гражданин, его интересы можно представлять исключительно по нотариально удостоверенной доверенности. Этот документ обязательно должен быть выписан на специальном бланке.

В тексте доверенности следует максимально четко прописать все разрешенные действия. К примеру, если вы планируете оставить старые номерные знаки на ответственное хранение, это должно быть отдельно указано в документе, иначе администратор просто не сможет предоставить эту услугу.

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Перед поездкой в учреждение следует сделать нотариально заверенную копию доверенности и проверить срок его действия. Сотрудники МВД в обязательном порядке проверяют силу документа через Единый реестр доверенностей.

Нюансы для бизнеса и компаний

Для юридических лиц действуют несколько иные правила подтверждения полномочий. Представитель предприятия должен предоставить доверенность на фирменном бланке с подписью руководителя, причем нотариус здесь нужен только тогда, когда это прямо требует устава компании.

Кроме доверенности, просто уполномочивающей конкретного человека действовать от имени фирмы, понадобится еще и организационно-распорядительный документ. Это может быть приказ или решение руководства о проведении конкретного действия с транспортом, например снятие с учета или перерегистрации.

Дополнительные возможности сервисных центров

Напомним, что в сервисных центрах МВД действует система приоритетного обслуживания для определенных категорий людей. В частности, военнослужащие, люди с инвалидностью и члены семей погибших защитников могут получить услуги вне очереди, если оформляют транспорт для собственных нужд.

Также ранее мы писали, что работа территориальных подразделений полностью адаптирована к возможным отключениям света. Учреждения снабжены генераторами и альтернативными каналами связи, поэтому переоформить авто или сдать экзамен можно даже во время блекаутов.