Как получить копию договора купли-продажи авто, оформленного через "Дія"

Онлайн-переоформление автомобиля через приложение “Дія” значительно упростило процедуру купли-продажи транспортных средств. После завершения сделки система автоматически формирует электронный договор купли-продажи, имеющий такую же юридическую силу, как и бумажный документ. В то же время многие автовладельцы не знают, что доступ к нему в приложении ограничен во времени.

Договор можно скачать сразу после оформления

После успешной перерегистрации автомобиля договор купли-продажи автоматически появляется в приложении Дія. Чтобы его сохранить, нужно:

открыть приложение “Дія” ;

перейти в раздел“ Сервисы”;

выбрать “Перерегистрация авто” или просмотреть историю полученных услуг;

найти нужную сделку;

открыть договор в формате PDF и загрузить его на смартфон или компьютер.

В сервисных центрах МВД обращают внимание, что документ хранится в приложении только в течение месяца после оформления соглашения. Поэтому его рекомендуют сразу загрузить и сохранить отдельно или в облачном хранилище.

Если договор уже исчез из приложения

Если документ не был загружен вовремя и не доступен в “Дія”, получить его копию все равно возможно.

Для этого нужно отправить обращение по электронному адресу регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях. Заявление можно подать в произвольной форме или воспользоваться готовой формой электронного обращения на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

К обращению необходимо добавить копию документа, удостоверяющего личность – паспорта или ID-карты.

После рассмотрения обращения заявителю пришлют заверенную копию договора купли-продажи по указанному способу связи.

Альтернативный вариант

Получить копию договора можно и лично, обратившись в любой сервисный центр МВД в Украине. Для этого нужно подать заявление и документ, удостоверяющий личность.

Что следует помнить

В Главном сервисном центре МВД рекомендуют не откладывать загрузка договора по завершении онлайн-переоформления автомобиля. Поскольку документ доступен в Дії всего месяц, его лучше сразу сохранить в формате PDF. Это позволит избежать лишних обращений в сервисные центры в будущем, если договор понадобится для подтверждения права собственности или других юридических процедур.