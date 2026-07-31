Как получить копию договора купли-продажи авто, оформленного через "Дія"

Авто через Действие
Онлайн-переоформление автомобиля через приложение “Дія” значительно упростило процедуру купли-продажи транспортных средств. После завершения сделки система автоматически формирует электронный договор купли-продажи, имеющий такую же юридическую силу, как и бумажный документ. В то же время многие автовладельцы не знают, что доступ к нему в приложении ограничен во времени.
Договор можно скачать сразу после оформления
После успешной перерегистрации автомобиля договор купли-продажи автоматически появляется в приложении Дія. Чтобы его сохранить, нужно:
- открыть приложение “Дія” ;
- перейти в раздел“ Сервисы”;
- выбрать “Перерегистрация авто” или просмотреть историю полученных услуг;
- найти нужную сделку;
- открыть договор в формате PDF и загрузить его на смартфон или компьютер.
В сервисных центрах МВД обращают внимание, что документ хранится в приложении только в течение месяца после оформления соглашения. Поэтому его рекомендуют сразу загрузить и сохранить отдельно или в облачном хранилище.
Если договор уже исчез из приложения
Если документ не был загружен вовремя и не доступен в “Дія”, получить его копию все равно возможно.
Для этого нужно отправить обращение по электронному адресу регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях. Заявление можно подать в произвольной форме или воспользоваться готовой формой электронного обращения на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.
К обращению необходимо добавить копию документа, удостоверяющего личность – паспорта или ID-карты.
После рассмотрения обращения заявителю пришлют заверенную копию договора купли-продажи по указанному способу связи.
Альтернативный вариант
Получить копию договора можно и лично, обратившись в любой сервисный центр МВД в Украине. Для этого нужно подать заявление и документ, удостоверяющий личность.
Что следует помнить
В Главном сервисном центре МВД рекомендуют не откладывать загрузка договора по завершении онлайн-переоформления автомобиля. Поскольку документ доступен в Дії всего месяц, его лучше сразу сохранить в формате PDF. Это позволит избежать лишних обращений в сервисные центры в будущем, если договор понадобится для подтверждения права собственности или других юридических процедур.