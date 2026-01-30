Как получить права категории СЕ и С1Е

Сервисные центры МВД напомнили об особенностях сдачи практического экзамена для категорий СЕ и С1Е. Речь идет об управлении транспортным средством с прицепом, для которого стандартный автопарк экзаменационных подразделений МВД не предусматривает наличия специализированной техники. Поэтому кандидаты в водители обязаны самостоятельно позаботиться о предоставлении соответствующего транспортного средства.

Читайте также: Экзамен на водительские права можно будет сдать онлайн

Автомобиль, на котором проводится практическая часть экзамена, должен соответствовать установленным требованиям. В частности:

Быть доставленным в сервисный центр МВД в определенное время и место проведения экзамена.

Быть оборудованным системой видеофиксации для обеспечения прозрачности экзаменационного процесса.

Принадлежать аккредитованному учебному заведению, если транспортное средство предоставляется автошколой.

При этом транспортное средство не обязательно должно принадлежать той автошколе, в которой проходило обучение. Главное условие - соответствие техническим требованиям, сертификация и соблюдение стандартов безопасности.

В МВД также отмечают, что в отдельных сервисных центрах может быть в наличии транспорт для сдачи экзаменов других категорий, например категории С. Однако такая возможность не является обязательной для всех регионов и не распространяется на категории СЕ и С1Е.

Процедура сдачи практического экзамена предусматривает:

Предварительная запись через онлайн-сервис или приложение "Е-запись", а также возможность регистрации через терминал в сервисном центре.

Прохождение маршрута в соответствии с утвержденными схемами и правилами.

Обязательную видеофиксацию всего экзаменационного процесса.

Отдельно отмечается, что во время онлайн-записи кандидат в водители должен выбрать именно категорию СЕ или С1Е и отметить, что экзамен будет сдаваться на учебном транспортном средстве.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

В сервисных центрах МВД подчеркивают: ответственность за организацию, поиск и предоставление транспортного средства для сдачи экзамена на категории СЕ и С1Е возлагается на кандидата в водители или учебное заведение, а не на государственные подразделения.