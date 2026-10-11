Как правильно начать рейс на коммерческом автомобиле с тахографом: пошаговая инструкция для водителя

Тахограф фиксирует не только время за рулем, но и другие периоды работы, отдыха и доступности водителя. Именно поэтому перед началом рейса важно правильно оформить весь промежуток времени с момента предварительного изъятия карты до нового выезда.

В ЕС обязанность вносить такие периоды вручную прямо предусмотрена правилами использования цифровых тахографов, а украинские требования к режиму труда и отдыха водителей все больше приближаются к европейским.

Auto24 уже рассказывал о новых правилах труда и отдыха водителей коммерческого транспорта, которые с 2026 существенно расширили требования к использованию тахографов.

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Начать рейс правильно важнее, чем кажется

Для водителя наиболее коварная ситуация выглядит вполне обыденно. В пятницу карточку вытащили из тахографа, в понедельник вставили назад, нажали несколько раз ОК и уехали.

Но для тахографа между этими двумя моментами образовался незаполненный промежуток. Устройство не знает, отдыхал ли водитель, работал на складе, управлял другим автомобилем или выполнял другую работу.

Именно для этого существует Manual Entry, то есть ручной ввод данных. Европейский регламент прямо требует, чтобы периоды, когда водитель находился вне автомобиля и не мог пользоваться установленным в нем тахографом, были внесены на карту вручную.

Другое важное дело заключается в том, что карта водителя должна использоваться с момента, когда водитель принимает транспортное средство, а не только после начала движения.

К карточке следует сначала проверить сам тахограф

Перед выездом имеет смысл потратить несколько минут на техническую проверку оборудования.

По правилам ЕС тахографы должны проходить регулярную проверку по меньшей мере раз в два года. Во время нее проверяют правильность установки, работоспособность устройства, монтажную табличку, целостность пломб, отсутствие следов манипуляций, соответствие размера шин и фактической окружности колеса.

Поэтому дата калибровки на наклейке – отнюдь не формальность. Если автомобиль получил другой размер шин, изменялся датчик движения или производился ремонт, влияющий на пломбы, это тоже может потребовать проверки тахографа.

Бумага для принтера также нужна не "на всякий случай". Водитель и перевозчик должны обеспечить возможность распечатки во время контроля.

Карта водителя персональная

Еще одна ошибка, которая может показаться мелочью, но дорого стоить перевозчику – использование чужой карточки.

Auto24 уже писал о водителе Volvo на Закарпатье, которого обнаружили с чужой картой тахографа. В таком случае тахограф фактически записывает время движения не тому человеку, который реально находится за рулем.

В Европе последствия могут быть еще более ощутимыми. Auto24 рассказывал о перевозчике, который получил огромный штраф из-за систематических манипуляций с карточками тахографа.

Поэтому перед началом смены нужно проверить не только саму карту, но и срок ее действия и исправность чипа.

Схема начала рейса

Ниже приводим схему по-прежнему.

🔺Шаг 1: Юридическая и техническая проверка (до вставки карты)

Перед запуском убедитесь, что автомобиль имеет право выходить в рейс.

Калибровка тахографа: Проверьте калибровочную наклейку (на торце двери или около тахографа). Дата последней калибровки – не позднее 2 лет назад. Проверьте соответствие VIN-кода и размера шин фактическим данным. Проверка пломб: Осмотрите корпус тахографа на цельность пломб. Следы вмешательства или отсутствие пломбы могут свидетельствовать о манипуляциях и привести к штрафу. Запас бумаги: Водитель обязан предоставить распечатку инспектору по требованию. Один рулон - в тахографе, минимум 2– 3 запасные – в кабине. Срок действия чип-карты: Проверьте дату окончания действия личной карты водителя. Езда с просроченной картой запрещена.

🔺Шаг 2: Включение тахографа и подготовка карты

Включите зажигание для подачи питания на тахограф. Убедитесь, что на дисплее нет критических ошибок (Sensor fault, Internal fault). Возьмите чип-карту водителя и проверьте, чтобы чип был чистым. Вставьте карту в Слот №1 (если едете один) чипом вверх и вперед.

🔺Шаг 3: Процедура идентификации и времени

После вставки тахограф считает карту. На экране появится имя и фамилия, дата и время последнего извлечения карты.

На экране появится имя и фамилия, дата и время последнего извлечения карты. Время: Цифровые тахографы работают по международному времени UTC. Не пугайтесь, если время на дисплее отстает от текущего на 2– 3 часа. Все ручные вводы производятся по UTC!

🔺Шаг 4: Полный ручной ввод данных (Manual Entry) – самый важный шаг!

Когда карта была вне тахографа (межрейсовый отдых, выходные, отпуск), образуется «временный промежуток». Его нужно заполнить.

По запросу «Добавить данные вручную?» («Manual entry?») выберите «ДА» (YES) и нажмите OK. Тахограф покажет период от удаления карты (например, пятница 17:00) до текущей секунды (понедельник 08:00). Если вы все время отдыхали, выберите символ «Кроватка» (Отдых/Пауза) 🛌. Убедитесь, что конечная дата и время соответствуют текущему времени UTC. Щелкните OK. Если перед движением выполняли другую работу (медосмотр, принимали авто, цепляли прицеп, проверяли документы), разбейте период: Первую часть (например, до 07:30) – «Кровать» 🛌. С 07:30 до 08:00 – «Молоточки» (Другая работа) ⚒️. После установки тахограф спросит: «Подтвердить внесенные данные?». Проверьте все. Если ошиблись – «Нет» и введите снова. Если все правильно – «ДА». После подтверждения изменить данные в памяти невозможно!

🔺Шаг 5: Ввод страны старта рейса

Тахограф спросит: "Страна старта" ("Start country"). Стрелками выберите страну, где фактически находитесь перед выездом:

UA – Украина

PL – Польша

DE – Германия

Щелкните OK. Это важно для контролирующих органов при проверке каботажа и пересечения границ в рамках Директив ЕС.

🔺Шаг 6: Финальная проверка режимов перед стартом

После завершения ввода проверьте основной экран тахографа. Убедитесь, что напротив Слота №1 горит «Молоточки» ⚒️ (другая работа) или «Конверт/Квадрат» (готовность), пока вы стоите и готовитесь к движению. Важное замечание: Не начинайте движение сразу после вставки чипа! Подождите 1– 2 минуты, чтобы тахограф записал данные на карту. После начала движения (скорость свыше 1– 2 км/ч) устройство автоматически переключит режим на «Кермо/Колесо» (Управление). С этого момента начинается отсчет чистого времени вождения.

Почему режим Manual Entry важен

Именно здесь водитель чаще всего может создать проблему буквально несколькими нажатиями кнопок.

Если в понедельник утром все время с пятницы автоматически обозначится как отдых, но в понедельник перед вставкой карты водитель уже проходил медицинский контроль, проверял груз, принимал автомобиль или присоединял полуприцеп, запись уже не будет соответствовать фактической деятельности.

Тахограф различает управление, другую работу, доступность и отдых. Поэтому смысл ручного ввода состоит не в том, чтобы просто "закрыть пробел", а в том, чтобы правильно отразить, чем человек занимался.

Это особенно актуально после смен украинских правил, ведь рабочим временем считается не только управление. Auto24 объяснял, что в рабочую смену могут входить ожидания, загрузки и разгрузки.

Зачем тахографу страна начала работы

Этот пункт также иногда воспринимается как излишняя формальность. На самом деле, европейские правила требуют фиксировать страну, в которой начался и завершился ежедневный рабочий период. Для более старых цифровых тахографов водитель также должен вручную вносить страну после пересечения границы ЕС во время первой возможной остановки.

В Smart Tachograph 2 часть географических данных фиксируется автоматически. Именно такие тахографы нового поколения уже устанавливаются и в Украине. Auto24 рассказывал, как началась официальная установка Smart 2 на украинские грузовики.

Для части новых грузовиков, работающих на международных маршрутах, такие устройства уже стали обязательными. Новые требования вступили в силу в 2026 году.

Что проверить уже перед самым движением

После завершения Manual Entry и выбора страны не стоит сразу включать передачу и трогаться. Сначала полезно еще раз посмотреть на основной экран и убедиться, что тахограф видит карту и показывает правильный режим работы.

Если водитель уже принял машину, осматривает документы, занимается грузом или выполняет другие рабочие операции, это не отдых. На тахографе должен быть установлен соответствующий режим работы или доступности в зависимости от фактической ситуации.

Как только автомобиль начинает движение, цифровой тахограф автоматически переходит в режим управления.

С новыми тахографами контроль ужесточается

Надеяться, что мелкую ошибку никто не заметит, становится все сложнее.

Smart Tachograph второго поколения записывает гораздо больше параметров, а часть информации контроллеры могут проверять дистанционно. В Украине Укртрансбезопасность уже тестирует систему, разрешающую анализировать данные смарт-тахографов грузовиков еще до их остановки.

Это не значит, что инспектор дистанционно видит всю историю работы водителя, но система помогает определять транспорт с потенциальными нарушениями и уже останавливать его для более детальной проверки.

Поэтому лучшая стратегия для водителя достаточно проста: не искать способ "правильно нажать кнопки", а записывать в тахографе происходящее на самом деле.

Важное уточнение для разных моделей тахографов

Названия меню, порядок запросов и значки могут отличаться в зависимости от производителя и поколения тахографа, например VDO, Stoneridge или Smart Tachograph 2.

Поэтому приведенная схема хорошо объясняет логику начала смены, но конкретные нажатия кнопок следует сверять с инструкцией именно к установленному устройству.

Главные принципы остаются неизменными: исправный и откалиброванный тахограф, действующая личная карточка, правильно внесенное время вне автомобиля, фактическая страна старта и корректный режим работы до начала движения.