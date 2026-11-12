Как скрыть Skoda Kodiaq от налоговой: не проблема, если есть свой человек в той службе

По информации Территориального управления ДБР во Львове и Тернопольской областной прокуратуры, подозреваемой оказалась ныне бывшая старшая государственная инспектор областного управления ГНС.

Женщина исполняла обязанности налогового управляющего для местного агропредприятия, которое задолжало бюджету более 2,1 миллиона гривен.

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Своим – вдвое дешевле

Чиновница прекрасно знала, что на балансе компании-должника находится свежий кроссовер Skoda Kodiaq. Однако она сознательно "закрыла глаза" на этот актив и не оформила налоговый залог, который запретил бы какие-либо действия с транспортным средством.

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Воспользовавшись этой паузой, 11 марта 2025 г. те беспрепятственно продали машину фирме своих же учредителей. Сумма сделки составила лишь 630 тысяч гривен, что более чем вдвое меньше реальной рыночной стоимости автомобиля.

Впоследствии кроссовер был переоформлен на мать одного из совладельцев бизнеса. Таким образом, имущество окончательно выбыло из собственности должника, а государство потеряло возможность компенсировать неуплаченные налоги.

Обыски и последствия для чиновницы

В ходе обысков у фигурантов дела и в самом автомобиле следователи изъяли мобильные телефоны и регистрационные документы. Эти подтверждения прямо указывают на фиктивность договоров купли-реализации.

Красный цвет кроссовера при смене владельца оказался токсичным. Фото: из материалов следствия

В настоящее время скандальный Skoda Kodiaq изъят правоохранителями. Решается вопрос о наложении на него официального ареста.

Экс-чиновники уже сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, а суд отправил ее под круглосуточный домашний арест. Если вину докажут, женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Похожие схемы больше не работают

Напомним, раньше мы писали о похожем финале для семьи бывшего начальника районного ТЦК в Одесской области. Апелляционная палата ВАКС окончательно конфисковала у них два кроссовера Toyota C-HR общей стоимостью около двух миллионов гривен, которые были предусмотрительно оформлены на родственников без соответствующего легального состояния.

Как уже сообщалось на нашем сайте, практика переписывания дорогих машин на родню становится все рискованнее. Недавно прокуроры САП подали иск о конфискации мощного американского внедорожника Dodge Durango 2018 выпуска, который столичный эксборец с наркотиками хитро записал на свою мать.