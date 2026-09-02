Как умирают батареи электромобилей: эксперты проверили 500 тысяч авто и обнаружили неожиданного лидера

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Hyundai IONIQ 5
Как пишет издание InsideEVs, компания Aviloo, специализирующаяся на диагностике аккумуляторов, проанализировала данные полмиллиона подержанных электромобилей. Проверяли 20 популярнейших моделей в разных уголках мира, чтобы понять, как быстро деградируют их батареи на пробегах 50, 100 и 150 тысяч километров.
Для украинского водителя, который присматривается к подержанному электромобилю из Европы или США, новости максимально положительны– батареи не превращаются в "кирпич" через несколько лет эксплуатации.
Исследование доказывает: покупая машину с пробегом около 150 тысяч километров, вы можете рассчитывать на потерю всего около 10% от первоначального запаса хода. То есть, если новая машина проезжала 400 км, то подержанная проедет 360 километров. Это абсолютно адекватный показатель для повседневной езды.
Кто держит заряд лучше всего
Абсолютным чемпионом исследования стал Hyundai IONIQ 5. Даже после 150 тысяч километров его батарея хранит около 94% емкости. В списке лидеров также оказались Mercedes-Benz EQA, BMW i4 и Volvo XC40 Recharge.
А вот популярные в Украине Tesla Model Y и Model 3 показали средние результаты – около 89-90% остаточной емкости на том же пробеге. Быстрее всего теряют заряд компактные городские авто с батареями без жидкостного охлаждения, такие как Nissan Leaf первых генераций и Renault Zoe. Из-за малой емкости их приходится чаще заряжать, что ускоряет износ.
Hyundai Ioniq 5 стал лидером рейтинга надежности батарей
От чего на самом деле "умирает" батарея
Эксперты Aviloo объясняют, что даже в одинаковых моделях состояние аккумулятора может отличаться кардинально. Например, у той же Tesla Model Y после 150 тысяч миль (около 240 тысяч км) остаточная емкость может составлять как 95%, так и 83%.
Главные враги батареи– это жаркий климат и привычка держать автомобиль заряженным на 100% часами. Поэтому при выборе б/у электромобиля важно не только смотреть на одометр, но и сделать компьютерную диагностику остаточной емкости (SOH). Это убережет от неприятных сюрпризов и поможет аргументированно поторговаться с продавцом.