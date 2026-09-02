Как умирают батареи электромобилей: эксперты проверили 500 тысяч авто и обнаружили неожиданного лидера

Как пишет издание InsideEVs, компания Aviloo, специализирующаяся на диагностике аккумуляторов, проанализировала данные полмиллиона подержанных электромобилей. Проверяли 20 популярнейших моделей в разных уголках мира, чтобы понять, как быстро деградируют их батареи на пробегах 50, 100 и 150 тысяч километров.

Для украинского водителя, который присматривается к подержанному электромобилю из Европы или США, новости максимально положительны– батареи не превращаются в "кирпич" через несколько лет эксплуатации.

Исследование доказывает: покупая машину с пробегом около 150 тысяч километров, вы можете рассчитывать на потерю всего около 10% от первоначального запаса хода. То есть, если новая машина проезжала 400 км, то подержанная проедет 360 километров. Это абсолютно адекватный показатель для повседневной езды.

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Кто держит заряд лучше всего

Абсолютным чемпионом исследования стал Hyundai IONIQ 5. Даже после 150 тысяч километров его батарея хранит около 94% емкости. В списке лидеров также оказались Mercedes-Benz EQA, BMW i4 и Volvo XC40 Recharge.

А вот популярные в Украине Tesla Model Y и Model 3 показали средние результаты – около 89-90% остаточной емкости на том же пробеге. Быстрее всего теряют заряд компактные городские авто с батареями без жидкостного охлаждения, такие как Nissan Leaf первых генераций и Renault Zoe. Из-за малой емкости их приходится чаще заряжать, что ускоряет износ.



Hyundai Ioniq 5 стал лидером рейтинга надежности батарей

От чего на самом деле "умирает" батарея

Эксперты Aviloo объясняют, что даже в одинаковых моделях состояние аккумулятора может отличаться кардинально. Например, у той же Tesla Model Y после 150 тысяч миль (около 240 тысяч км) остаточная емкость может составлять как 95%, так и 83%.

Главные враги батареи– это жаркий климат и привычка держать автомобиль заряженным на 100% часами. Поэтому при выборе б/у электромобиля важно не только смотреть на одометр, но и сделать компьютерную диагностику остаточной емкости (SOH). Это убережет от неприятных сюрпризов и поможет аргументированно поторговаться с продавцом.