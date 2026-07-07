Как в США: в Украине предлагают отменить передний номерной знак на автомобилях

В Украине предлагают пересмотреть требования об обязательной установке переднего государственного номерного знака на легковых автомобилях. Соответствующая электронная петиция зарегистрирована с предложением внести изменения в законодательство и разрешить эксплуатацию автомобилей только с задним номерным знаком.

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Автор инициативы считает, что действующая норма требует пересмотра с учетом современных технологий идентификации транспортных средств и международного опыта.

Зачем нужно такое предложение

Среди основных аргументов в пользу изменений отмечается, что на многих современных автомобилях конструкция не предусматривает штатного места для установки переднего номерного знака. Из-за этого владельцам нередко приходится сверлить передний бампер или использовать дополнительные рамки и крепления, что может приводить к повреждению элементов кузова.

Также автор петиции обращает внимание на развитие современных систем идентификации транспортных средств. В частности, речь идет об автоматических комплексах фото- и видеофиксации нарушений, государственных электронных реестрах, VIN-коде и заднем государственном номерном знаке, которые, по его мнению, позволяют обеспечить надлежащий уровень идентификации автомобиля.

Отдельно предлагается изучить опыт стран, где законодательство разрешает использовать только задний номерной знак, и оценить возможность применения такого подхода в Украине без ущерба для безопасности дорожного движения.

В петиции предлагается:

провести анализ целесообразности сохранения обязательного использования переднего государственного номерного знака;

в случае положительных выводов подготовить соответствующие изменения в законодательство;

обеспечить сохранение эффективной идентификации транспортных средств и надлежащего уровня безопасности дорожного движения после возможного введения новых правил.

Почему сейчас передний номерной знак является обязательным

На сегодняшний день в Украине эксплуатация легкового автомобиля без переднего государственного номерного знака считается нарушением требований законодательства. Для реализации предложенной инициативы необходимо внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие государственную регистрацию и эксплуатацию транспортных средств.