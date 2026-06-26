Какая категория водительских прав требуется для управления квадроциклами

Наличие пластикового водительского удостоверения категории B не дает права управлять квадроциклами, трициклами и другими транспортными средствами категории B1. Для законного управления такой техникой необходимо отдельно открыть соответствующую категорию в водительском удостоверении. Об этом напомнили в главном сервисном центре МВД.

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В ведомстве отмечают, что вопрос о необходимости получения категории B1 часто возникает у водителей, которые уже имеют право управлять легковыми автомобилями, но планируют приобрести квадроцикл или трицикл.

Какие транспортные средства относятся к категории B1

Категория B1 дает право управлять трициклами, квадроциклами и другими трех- или четырехколесными транспортными средствами, допустимая максимальная масса которых не превышает 400 кг.

Несмотря на сходство с легковыми автомобилями, такие транспортные средства украинские власти относят к отдельной категории. Поэтому наличие категории B в новых правах автоматически не распространяется на право управления ими.

Как открыть категорию B1

Порядок получения категории зависит от того, имеется ли у лица действующее водительское удостоверение.

Если водитель получает удостоверение впервые, необходимо:

пройти обучение в аккредитованном учебном заведении;

сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД;

получить водительское удостоверение с открытой категорией B1.

Для водителей, уже имеющих открытые категории B, C или C1, процедура значительно проще. Достаточно пройти 20-часовой курс практического обучения на транспортном средстве соответствующей категории и успешно сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Повторно сдавать теоретический экзамен не требуется.

Минимальный возраст

В соответствии с постановлением Кабинета Министров № 340, право на управление транспортными средствами категории B1 могут получить лица, достигшие 18-летнего возраста.

Таким образом, управление квадроциклами и трициклами без открытой категории B1, даже при наличии водительского удостоверения категории B, считается нарушением требований законодательства.

Для кого действует исключение

Особый порядок предусмотрен для водителей, получивших водительское удостоверение старого образца до ноября 2008 года — до введения современной системы категорий.

При обмене такого удостоверения на документ нового образца категория B1 открывается автоматически вместе с категорией B. В этом случае проходить дополнительное обучение или сдавать экзамены не требуется.

В Главном сервисном центре МВД рекомендуют владельцам водительских удостоверений старого образца после их обмена проверить перечень открытых категорий, а всем, кто планирует приобрести квадроцикл или трицикл, — заранее убедиться, что категория B1 указана в водительском удостоверении.