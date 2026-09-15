Какие авто можно продать через "Дію" и когда нужно ехать в сервисный центр МВД

Главный сервисный центр МВД объяснил, какие транспортные средства можно продать в Интернете и в каких случаях необходимо лично обращаться в сервисный центр.

Какие транспортные средства можно продать через "Дія"

Физические лица могут заключить договор купли-продажи через "Дія" для:

легкового автомобиля;

мотоцикла;

мопеда.

При этом онлайн-продажа транспортного средства через приложение доступна один раз в календарный год.

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Такое ограничение связано с налогообложением. Согласно статье 173 Налогового кодекса Украины, первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение календарного года не облагается налогом. При повторной продаже соответствующего типа транспортного средства возникает необходимость уплаты налогов.

Именно поэтому вторая, третья и последующие перерегистрации с изменением собственника, предусматривающие уплату налогов, через "Дія" не производятся.

Какие транспортные средства нельзя продать онлайн

Из-за применения недоступна первая регистрация и повторные перерегистрации в связи с изменением владельца, если речь идет о транспортных средствах, для которых возникают соответствующие налоговые обязательства.

В частности, лично к сервисного центра МВД нужно обращаться в случае:

грузовых автомобилей;

автобусов;

прицепов;

полуприцепов;

крупнотоннажных и технологических транспортных средств;

других случаев, когда перерегистрация предусматривает уплату налогов.

Что нужно продавцу для продажи через "Дія"

Для заключения договора купли-продажи в приложении у продавца должны отображаться:

ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

зарегистрированное место жительства.

Перед оформлением система автоматически проверяет продавца, покупателя и транспортное средство по государственным реестрам и другим информационным ресурсам.

Если автомобиль находится в розыске или под арестом или в отношении владельца установлены ограничения, онлайн-соглашение не одобрят. Об отказе пользователей автоматически сообщат в приложении.

Какие номера и свидетельство может выбрать покупатель

При оформлении покупатель может оставить имеющийся номерной знак, если он соответствует действующему ГОСТу, или заказать новый номер с DI.

Также доступен выбор между обычным свидетельством регистрации транспортного средства на пластиковом бланке и исключительно электронным документом без изготовления пластикового свидетельства.

Если заказан новый номер DI, можно управлять автомобилем только после его получения.

Если покупатель покинул старый номер, пользоваться транспортным средством можно сразу же после появления электронного свидетельства о регистрации в "Дія".

Как происходит перерегистрация

После успешной автоматической проверки договор и заявление поступают в сервисного центра МВД. Администратор производит необходимые регистрационные действия, закрепляет новый номерной знак, если его заказали, и оформляет свидетельство нового владельца.

После завершения процедуры электронное свидетельство отображается в приложении "Дія", если покупатель выбрал именно такой формат документа.

Если заказано пластиковое свидетельство или новый номерной знак, готовые документы передаются ГП "Инфотех", которое организует их доставку почтовым оператором в течение 10 дней.

Не забудьте активировать "Дія.Подпись"

Для непрерывного прохождения процедуры ГСЦ МВД рекомендует заранее активировать "Дія. Подпись".

Алгоритм прост:

создать "Дія.Подпись" в приложении;

подать заявку на куплю-продажу транспортного средства;

подписать договор обеими сторонами.

Таким образом, через “Дія” можно продать легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, если транспортное средство отвечает условиям онлайн-перерегистрации, а продавец еще не воспользовался этой услугой в течение текущего календарного года.