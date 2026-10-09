Какие авто самые ликвидные на вторичном рынке Украины в 2026 году

В сентябре 2026 года на AUTO.RIA впервые появились 69 030 подержанных легковушек с уникальными VIN-кодами, а 10 932 из них исчезли из активного предложения уже в течение семи дней.

По данным Института исследований авторынка, это 15,8% всей сентябрьской выборки. В то же время среди автомобилей до 3000 долларов в неделю исчезли 27,2% объявлений, тогда как в сегменте 30-50 тысяч долларов - всего 6,8%.

"Исчезло из объявлений" еще не означает "продано"

Здесь важно не перепутать два разных показателя. В исследовании "пропало" означает, что объявление перестало быть активным и не вернулось до 7 октября. Это может означать продажу автомобиля, но продавец мог просто снять объявление, передумать продавать машину или перевыставить ее позже.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Потому эти данные лучше воспринимать как показатель скорости ротации предложения, а не как четкую статистику заключенных сделок.

В то же время методика позволяет корректно сравнивать разные сегменты, ведь для каждого автомобиля используется одинаковый семидневный период после первого появления на площадке.

Auto24 уже анализировал предложение подержанных авто на AUTO.RIA в августе, когда на площадке одновременно было более 321 тысячи машин. Тогда Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf также оставались среди самых массовых моделей в продаже.

До 3000 долларов машины двигаются быстрее всего

В зависимости от цены выглядит достаточно четко. Среди автомобилей до 3000 долларов за семь дней исчезли 27,2% объявлений. В сегменте 3000-5000 долларов показатель составлял 21%, в диапазоне 5000-10 000 долларов – 16,2%.

Дальше скорость равномерно миниатюризируется. Среди машин за 10-20 тысяч долларов за неделю исчезли 13,1% объявлений, в группе 20-30 тысяч – 10%, а в сегменте 30-50 тысяч – лишь 6,8%.

То есть бюджетные автомобили до 3000 долларов оставляли активное предложение примерно в четыре раза быстрее, чем машины за 30-50 тысяч.

Самое простое объяснение состоит в том, что круг покупателей в нижнем ценовом сегменте шире, а сумма покупки не нуждается в таком сложном финансовом решении. Но цена сама по себе не гарантирует быстрой продажи: состояние, история, год выпуска и адекватность ценника конкретной машины могут быть важнее.

Passat выставляют больше всего, но Lanos исчезает быстрее

Volkswagen Passat в сентябре оставался самой массовой моделью среди новых объявлений. За месяц на площадке впервые появилось 2178 таких автомобилей.

Далее шли Skoda Octavia с 1926 машинами и Volkswagen Golf с 1913. Но если посмотреть не на количество, а на долю объявлений, пропавших за семь дней, картина становится интереснее. У Passat показатель составлял 16,2%, у Octavia – 16,8%, у Golf – 19%.

Зато в ZAZ/Daewoo Lanos за тот же период исчезли 27,7% объявлений, хотя самих машин было выставлено гораздо меньше – 1203.

Это хорошо совпадает с реальной популярностью Lanos на украинской вторичке. Auto24 раньше писал, что Daewoo Lanos стабильно входит в число наиболее часто перепродаваемых моделей в Украине..

То есть большое количество объявлений не всегда означает высокую ликвидность. У Passat огромный рынок, но вместе со спросом там есть и большая конкуренция между продавцами.

Электромобили неожиданно оказались самыми динамичными

Самый интересный результат возникает, если разделить предложение по типу силовой установки.

Высокую семидневную ротацию показали электромобили - 22,1%, хотя медианная цена в этой группе составляла 19 300 долларов. Для автомобилей с ГБО показатель был чуть ниже – 20,6% при медианной цене 4600 долларов.

У бензиновых машин за семь дней исчезли 14,6% объявлений, у дизельных – 14%, а самыми медленными оказались гибриды с показателем 11,5%.

Это интересно еще и потому, что по статистике импорта электромобили в 2026 году потеряли часть прошлогодней популярности. В первом полугодии их доля среди импортируемых подержанных машин сократилась до 11% по сравнению с 22% годом ранее. Auto24 писал об этой смене отдельно.

То есть импортировать электромобили стали меньше, но интересные предложения на внутреннем рынке все еще могут находить покупателя очень быстро.

Renault Zoe и Kia Niro обогнали даже бюджетные модели

Еще интереснее смотрится рейтинг отдельных моделей. Среди автомобилей, для которых в сентябре было по меньшей мере 100 новых объявлений, самую высокую долю быстрых выбытий показала Renault Zoe – 38,6%.

Второй стала Kia Niro с результатом 34,6%. Это значительно выше не только среднего показателя рынка, но и бюджетного сегмента до 3000 долларов.

Именно поэтому простая логика "чем дешевле, тем быстрее" работает не всегда. Удачная модель в правильной ценовой нише может двигаться значительно быстрее, даже если стоит в несколько раз дороже старого бюджетного седана.

На противоположной стороне оказались дорогостоящие премиальные модели. Mercedes-Benz GLE-Class, Audi Q8, BMW X7, BMW X6 и BMW 4 Series имели семидневную ротацию на уровне 4-5%.

Что это значит для покупателя

Для покупателя эти данные полезны, прежде всего, как подсказка, где хорошие предложения могут долго не ждать. Если вы ищете Lanos, Golf или популярный электромобиль вроде Renault Zoe, следует быть готовым быстро ехать на обзор, когда появляется действительно хороший вариант.

Но скорость ротации не должна заставлять покупать машину без проверки. Даже если модель "разлетается" через несколько дней, это не отменяет диагностику, проверку VIN, истории ДТП и реального технического состояния.

Особенно это актуально для импортируемых машин, где одна и та же модель может иметь очень разную историю эксплуатации.

Что это значит для продавца

Для продавца главный вывод еще более интересен: ликвидность модели важна не меньше потенциальной маржи.

Можно выставить дорогой автомобиль с большой наценкой, но если он будет стоять в объявлениях несколько месяцев, вложенные деньги все это время будут оставаться замороженными.

И наоборот, автомобиль с меньшей маржой, стабильно находящий покупателя за несколько недель, иногда может быть более выгодным для бизнеса.

Поэтому смотреть лишь на количество аналогичных объявлений недостаточно. Для оценки конкретной машины следует учитывать ее поколение, год, двигатель, пробег, состояние и реальный ценовой диапазон.

Украинская вторичка остается очень разной

Сентябрьские данные хорошо показывают, насколько неоднородным стал рынок подержанных автомобилей.