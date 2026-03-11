Какие автомобили чаще всего перепродают в Украине: топ-10 марок и моделей в феврале-2026

В феврале 2026 года украинцы заключили 56 551 сделку купли-продажи подержанных легковых автомобилей. По данным Института исследований авторынка, это на 31,9% меньше, чем в январе, и на 36,9% меньше, чем в феврале 2025 года.

Рынок вернулся к нормальному ритму

Аналитики объясняют резкое снижение активности эффектом "перегретого" рынка в конце прошлого года. В декабре многие покупатели спешили приобрести автомобили до изменения налоговых правил относительно импорта электромобилей.

Из-за этого в первые месяцы 2026 года рынок фактически перешел в фазу коррекции. Текущая статистика демонстрирует возвращение к более стабильным и предсказуемым объемам перепродаж.

Самые популярные марки

Среди брендов безоговорочным лидером внутреннего рынка остается Volkswagen. Значительное количество автомобилей этой марки в парке страны и доступность запчастей поддерживают стабильный спрос.

В тройку самых популярных также входят BMW и Renault. Далее в рейтинге расположились Skoda и Audi.

В десятке лидеров остаются и ВАЗ/Lada, что объясняется спросом на максимально доступные автомобили в регионах. Также стабильные позиции удерживают Toyota, Mercedes-Benz, Ford и Hyundai.

Самые популярные модели

В модельном рейтинге первые позиции традиционно занимают Volkswagen Passat и Skoda Octavia. Эти автомобили остаются популярными благодаря сочетанию практичности, надежности и доступной стоимости обслуживания.

Третье место занимает Daewoo Lanos, который до сих пор активно перепродается на вторичном рынке. Популярность модели объясняется огромным тиражом - в Украине было выпущено около 400 тысяч таких автомобилей.

Среди других популярных моделей - Volkswagen Golf, Renault Megane, Ford Focus, Audi A6, Audi A4, а также BMW 5 Series и BMW 3 Series.

Премиум-сегмент

На вторичном рынке люксовых автомобилей активность остается точечной, но показательной.

В феврале в Украине перепродали 1 Ferrari, 1 McLaren, 3 Aston Martin и 4 Rolls-Royce. Также владельцев сменили 6 Bentley и 12 Maserati.

Самым массовым брендом в премиальном сегменте остается Porsche - в течение месяца было зафиксировано 222 сделки с автомобилями этой марки.

Что происходит с рынком

Текущие показатели свидетельствуют о том, что внутренний рынок подержанных автомобилей вернулся к своей привычной структуре, но работает на значительно более низких оборотах.

Покупатели все чаще выбирают проверенные модели среднего класса или доступный премиум, пытаясь минимизировать риски и расходы.