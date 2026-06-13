Какие автомобили имеют самую тонкую краску: тест европейских, японских и китайских моделей

Журналисты польского издания Auto Swiat провели масштабный эксперимент, измерив толщину краски на десятках новых авто с помощью толщиномера.

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Почему толщина заводской краски бывает разной

Сегодня в мире нет единого стандарта для заводского ЛКП. Производители используют разные технологии – от простых однослойных акриловых покрытий до сложных многослойных металликов и перламутров. Общепринятой конвейерной нормой считается диапазон от 70 до 150 микрон, однако на практике эти значения часто бывают намного выше.

Для покупателя тонкий слой краски является существенным минусом. Такое покрытие легко повредить мелкими камнями или протереть во время мытья, а в случае появления царапин у мастера почти не остается возможности для полировки кузова.

Кто не жалеет лака: результаты замеров

Главной неожиданностью теста стали именно китайские марки, которые продемонстрировали очень щедрое нанесение краски:

Hongqi HS5: Абсолютный лидер исследования. Толщина ЛКП на крыше составила 223 микрона, на капоте и багажнике – около 240, а на дверях и крыльях показатели достигали от 245 до поразительных 324 микрон.

Абсолютный лидер исследования. Толщина ЛКП на крыше составила 223 микрона, на капоте и багажнике – около 240, а на дверях и крыльях показатели достигали от 245 до поразительных 324 микрон. Dacia Sandero и Renault Clio: Французский хэтчбек Clio удивил слоем более 310–330 микрон на капоте и багажнике и до 282 микрон на боковинах. Бюджетная Dacia Sandero также оказалась "густо" окрашенной – от 200 до 240 микрон.

Французский хэтчбек Clio удивил слоем более 310–330 микрон на капоте и багажнике и до 282 микрон на боковинах. Бюджетная Dacia Sandero также оказалась "густо" окрашенной – от 200 до 240 микрон. Toyota C-HR: Японский кроссовер опроверг мнение о тонкой азиатской покраске, показав солидные 219–227 микрон на боковых панелях и 209 микрон на крышке багажника.

Японский кроссовер опроверг мнение о тонкой азиатской покраске, показав солидные 219–227 микрон на боковых панелях и 209 микрон на крышке багажника. Chery Tiggo 9 и Geely EX5: Оба китайские кроссоверы продемонстрировали образцовые результаты – стабильные 116–165 микрон в зависимости от элемента кузова.

Оба китайские кроссоверы продемонстрировали образцовые результаты – стабильные 116–165 микрон в зависимости от элемента кузова. Показатели спорткаров и среднего класса: Кузов премиального немецкого спорткара Porsche 911 показал умеренные 171–238 микрон, а кроссовер Mercedes-Benz GLC 400e остался в пределах 123–240 микрон. Модели Mazda MX-5 (98–148 микрон) и Suzuki Jimny (111–150 микрон) продемонстрировали вполне стандартные средние результаты.

Где зафиксировали тотальную экономию

Самый тонкий слой ЛКП был обнаружен на автомобилях транснационального концерна Stellantis. Вероятно, инженеры компании максимально снизили расход материала ради финансовой бережливости. Толщиномер зафиксировал такие минимальные показатели:

Opel Grandland: На капоте кроссовера обнаружили критически малые 61 микрон, на боковинах – 100–131 микрон, и 156 микрон на крыше.

На капоте кроссовера обнаружили критически малые 61 микрон, на боковинах – 100–131 микрон, и 156 микрон на крыше. Citroen e-C4: Электромобиль получил только 77 микрон на капоте и около 100–124 микрон на боковых панелях.

Электромобиль получил только 77 микрон на капоте и около 100–124 микрон на боковых панелях. DS 7: Премиальный представитель концерна также показал скромные 78–106 микрон на большинстве деталей.

Главный итог

Утверждение о том, что китайские или японские автомобили априори имеют тонкую и ненадежную краску – это устаревший миф. Современные роботизированные заводы способны наносить слои различной толщины на отдельные элементы одного авто, сохраняя идеальную однородность цвета. Из-за этого с помощью обычного толщиномера покупателям становится все труднее определить на глаз, красился ли автомобиль повторно.