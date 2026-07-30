Какие документы нужны для сдачи экзаменов на водительские права в 2026 году

Для сдачи теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения необходимо заранее подготовить пакет документов. В Главном сервисном центре МВД напомнили, какие именно бумаги нужно иметь кандидатам в водители и сколько стоит сдача экзаменов.

Какие документы необходимы

Перед сдачей теоретического или практического экзамена кандидат в водители должен предоставить администратору сервисного центра МВД оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту вместе с выпиской (справкой) о месте жительства, который можно предъявить через приложение "Действие";

для внутренне перемещенных лиц – справку ВПЛ;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

действующую медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.

Все документы представляются исключительно в оригиналах.

Свидетельство по автошколе приносить не нужно

В МВД обращают внимание, что информацию о завершении теоретического и практического обучения автошкола самостоятельно вносит в Единый государственный реестр МВД.

Поэтому кандидатам в водители не нужно лично подавать свидетельство об окончании автошколы в сервисный центр МВД.

Сколько стоят экзамены

По состоянию на 2026 год стоимость услуг составляет:

теоретический экзамен - 250 грн;

практический экзамен - 420 грн.

Дополнительно банк может взимать комиссию за проведение платежа.

Как записаться на экзамен

Сдача экзаменов осуществляется только по предварительной записи.

Зарегистрироваться можно несколькими способами:

через сервис Е-Запись на сайте Главного сервисного центра МВД;

в мобильном приложении "Е-Запись" для Android и iOS;

через терминал самообслуживания непосредственно в сервисном центре МВД.

Онлайн-запы с открывается на 21 день вперед, а через терминал в сервисном центре можно при наличии свободных мест записаться и получить услугу в день обращения.

В Главном сервисном центре МВД рекомендуют проверить наличие всех необходимых документов еще до записи на экзамен, чтобы избежать отказа в допуске к его составлению.