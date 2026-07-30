Какие документы нужны для сдачи экзаменов на водительские права в 2026 году

Сдача экзаменов на водительские права
Для сдачи теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения необходимо заранее подготовить пакет документов. В Главном сервисном центре МВД напомнили, какие именно бумаги нужно иметь кандидатам в водители и сколько стоит сдача экзаменов.
Какие документы необходимы
Перед сдачей теоретического или практического экзамена кандидат в водители должен предоставить администратору сервисного центра МВД оригиналы следующих документов:
- паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту вместе с выпиской (справкой) о месте жительства, который можно предъявить через приложение "Действие";
- для внутренне перемещенных лиц – справку ВПЛ;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- действующую медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами соответствующей категории.
Все документы представляются исключительно в оригиналах.
Свидетельство по автошколе приносить не нужно
В МВД обращают внимание, что информацию о завершении теоретического и практического обучения автошкола самостоятельно вносит в Единый государственный реестр МВД.
Поэтому кандидатам в водители не нужно лично подавать свидетельство об окончании автошколы в сервисный центр МВД.
Сколько стоят экзамены
По состоянию на 2026 год стоимость услуг составляет:
- теоретический экзамен - 250 грн;
- практический экзамен - 420 грн.
Дополнительно банк может взимать комиссию за проведение платежа.
Как записаться на экзамен
Сдача экзаменов осуществляется только по предварительной записи.
Зарегистрироваться можно несколькими способами:
- через сервис Е-Запись на сайте Главного сервисного центра МВД;
- в мобильном приложении "Е-Запись" для Android и iOS;
- через терминал самообслуживания непосредственно в сервисном центре МВД.
Онлайн-запы с открывается на 21 день вперед, а через терминал в сервисном центре можно при наличии свободных мест записаться и получить услугу в день обращения.
В Главном сервисном центре МВД рекомендуют проверить наличие всех необходимых документов еще до записи на экзамен, чтобы избежать отказа в допуске к его составлению.