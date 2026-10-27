Какие европейские бестселлеры авторынка через несколько лет массово приедут в Украину

На эту закономерность обратил внимание Институт исследований авторынка, сравнив европейские продажи новых автомобилей с украинским рынком новых машин, импортом автомобилей с пробегом и внутренними перепродажами за январь-июль 2026 года.

Европа покупает Sandero и Golf, Украина - Duster и RAV4

В Европе по итогам января-июля 2026 г. самой продаваемой новой моделью стала Dacia Sandero. Далее расположились Volkswagen Golf, Volkswagen T-Roc, Renault Clio, Tesla Model Y и Peugeot 208.

В первую десятку также вошли Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Peugeot 2008 и Opel Corsa, поэтому европейский рейтинг получился очень компактным: в нем много небольших хэтчбеков, городских кроссоверов и моделей, хорошо вписывающихся в кредитные, лизинговые и корпоративные программы.

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Auto24 уже рассказывал, какие автомобили европейцы чаще всего покупали в 2026 году. Среди лидеров были также Renault Clio, Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero, Golf, Tiguan и Tesla Model Y.

Украинский рейтинг новых автомобилей выглядит совсем по-иному. За январь-июль Renault Duster получил 2172 первые регистрации, Toyota RAV4 – 2157, а Hyundai Tucson – 1455.

То есть в Украине гораздо сильнее любовь к кроссоверам, а компактные городские модели, хорошо продаваемые в Европе, далеко не всегда повторяют этот успех в наших автосалонах.

Но на вторичном рынке европейский рейтинг начинает работать

Самое интересное начинается спустя несколько лет, когда новые европейские бестселлеры переходят на вторичный рынок.

Volkswagen Golf хорошо показывает этот цикл. В Украине он не бесспорный лидер среди новых автомобилей, зато среди подержанного импорта уже много лет занимает очень сильные позиции.

За январь-июль 2026 года среди ввезенных в Украину машин с пробегом больше всего регистраций получил Volkswagen Tiguan – 5476. Audi Q5 набрала 4722 регистрации, Volkswagen Golf – 4669, а Skoda Octavia – 4314.

Эта картина хорошо совпадает с данными Auto24 за первое полугодие, когда Volkswagen Golf стал самым популярным подержанным автомобилем, ввезенным в Украину., а Tiguan, Audi Q5 и Octavia также вошли в число лидеров.

Volkswagen Tiguan – почти идеальный пример

Tiguan интересен тем, что он силен сразу на нескольких этапах жизни автомобиля.

В Европе это один из самых популярных новых кроссоверов, а в Украине он уже стал лидером импорта подержанных машин. Причина достаточно проста: через несколько лет после продажи новым в Германии, Франции или Бельгии таких автомобилей становится много на вторичном рынке, цена снижается, а выбор комплектаций и двигателей увеличивается.

Для украинского покупателя в этот момент Tiguan переходит в более интересную ценовую категорию, чем когда-либо был новым.

Auto24 писал, что Tiguan возглавил рейтинг импортированных подержанных кроссоверов в 2026 году, опередив Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape и Mazda CX-5.

Model Y проходит тот же путь, только быстрее

Tesla Model Y показывает, что такая трансформация может происходить даже быстрее.

В Европе Model Y остается одним из самых популярных новых электромобилей и регулярно попадает в общий топ продаж. В Украине же модель уже очень заметна среди употребляемого импорта.

В июле 2026 года Model Y стала самым популярным импортированным автомобилем в возрасте до пяти лет, а среди подержанных электромобилей также оставалась одним из лидеров.

Auto24 писал, что в июле украинцы ввезли 477 Tesla Model Y в возрасте до пяти лет, больше, чем любая другая модель в этом возрастном сегменте.

То есть автомобиль, еще недавно воспринимавшийся как дорогой новый электрокар, постепенно переходит в массовый подержанный сегмент.

Почему Dacia Sandero не повторяет этот путь столь же успешно

На первый взгляд может показаться, что если Sandero №1 в Европе, через несколько лет он автоматически должен стать хитом в Украине, но все немного сложнее.

Украинский покупатель часто сравнивает не автомобили одного класса, а машины в пределах одного бюджета. За те же деньги, за которые в Европе покупают компактный Sandero, в Украине покупатель вторичного рынка может выбирать между старшим Golf, Octavia, Tiguan или даже премиальной моделью с большим пробегом.

Поэтому доступная цена новой машины в Европе еще не гарантирует ее будущего успеха в Украине.

У нас значительно лучше работают модели, которые после нескольких лет эксплуатации одновременно получают приемлемую цену, понятную технику, широкий выбор запчастей и кузов, который нравится покупателю.

Украинский рынок в 17 раз больше зависит от подержанных машин

Масштаб разницы хорошо виден по общим цифрам.

В январе-июле 2026 года в Украине зарегистрировали 37 808 новых легковушек. В то же время первую украинскую регистрацию получили 137 328 импортированных машин с пробегом, а внутри страны произошло 524 600 перепродаж.

Если составить два б/у сегмента, их объем примерно в 17,5 раза больше рынка новых автомобилей.

Именно поэтому модель может быть почти незаметна среди новых авто, но через несколько лет стать настоящим украинским бестселлером.

Passat и Octavia уже прошли весь этот путь

Volkswagen Passat и Skoda Octavia хорошо показывают, что происходит с европейским массовым автомобилем много лет спустя после его дебюта.

В январе-июле 2026 года на внутреннем рынке Украины было перепродано 17 490 Volkswagen Passat, 15 944 Skoda Octavia и 14 426 Volkswagen Golf.

То есть модели, когда-то массово покупаемые новыми в Европе, сегодня формируют основу уже украинского вторичного рынка.

При этом этот цикл может повторяться несколько раз. Автомобиль сначала продается новым в Германии или Франции, через несколько лет приезжает в Украину, а затем еще много лет переходит от одного украинского владельца к другому.

Сегодняшний европейский топ фактически показывает будущее предложение

Если модель продается в Европе сотнями тысяч экземпляров, через три-пять лет там неизбежно появится множество таких машин с пробегом.

Для Украины это означает более широкий выбор на аукционах, в дилерских сетях и на площадках trade-in, больше разных комплектаций и, как правило, более низкую закупочную цену.

Именно поэтому сегодняшние Dacia Sandero, Volkswagen Golf, T-Roc, Renault Clio, Tesla Model Y, Toyota Yaris Cross и Volkswagen Tiguan следует воспринимать не только как европейские лидеры 2026 года.

Часть из них вполне может сформировать украинский импорт 2029-2031 годов.

Но европейский бестселлер еще не гарантирует украинский успех

Одной популярности в Европе недостаточно, ведь после нескольких лет эксплуатации начинают работать уже совсем другие факторы.

Украинскому покупателю важны цена б/у автомобиля, стоимость ремонта, доступность запчастей, тип двигателя, коробка передач, дорожный просвет и даже репутация конкретного поколения.

Поэтому Peugeot 208 или Opel Corsa могут отлично продаваться новыми в Европе, но проиграть в Украине старшему Tiguan или Octavia, если разница в стоимости уже невелика.

Именно этим объясняется и сильная позиция кроссоверов в нашем импорте. Украинцы охотно доплачивают за больший кузов и универсальность, даже если автомобиль будет постарше.

Какие нынешние европейские хиты имеют самые большие шансы в Украине

Если смотреть на пересечение европейской популярности и уже сложившегося украинского спроса, интереснее всего выглядят Volkswagen Tiguan, Golf, Toyota Yaris Cross, Nissan Qashqai и Tesla Model Y.

Tiguan и Golf уже обладают огромной базой владельцев и понятным сервисом. Qashqai давно знаком украинцам и хорошо продается в подержанном импорте. Model Y быстро дешевеет на вторичном рынке и уже стала массовым импортным электромобилем.

А вот у Sandero, Clio, Peugeot 208 и Opel Corsa есть другая проблема: в Украине сегмент компактных хэтчбеков значительно слабее, чем в Западной Европе.

Поэтому среди сегодняшних европейских бестселлеров украинскими хитами через несколько лет, вероятнее всего, станут не все абсолютные лидеры, а те машины, которые хорошо впишутся в наши любимые форматы – кроссоверы, универсальные модели и доступные электромобили.

Европа фактически формирует украинскую вторичку с опозданием

Украинский авторынок в этом смысле живет с определенным временным лагом. То, что сегодня массово покупают новым в Германии, Франции, Италии или Бельгии, через несколько лет в значительной степени определяет, что украинцы будут видеть в предложении подержанных автомобилей.

Именно поэтому Volkswagen Golf, Tiguan, Skoda Octavia и Tesla Model Y уже демонстрируют этот эффект, тогда как нынешние европейские бестселлеры готовятся к следующему этапу жизни.

И если смотреть на рейтинги продаж не как на таблицу за один год, а как на долгий жизненный цикл автомобиля, становится понятно, почему сегодняшний европейский хит часто через несколько лет превращается в украинский.