Какие новые Peugeot, Citroën, Opel и Jeep появятся в Украине в 2026 году

Stellantis Украина готовит масштабное обновление модельной линейки сразу нескольких брендов - от Peugeot до Jeep. Как сообщает Авто24 после ежегодной конференции компании, новинки получат как современные технологии, так и локальные решения, адаптированные под украинские дороги и запросы клиентов.

Peugeot: ставка на локализацию и проверенные хиты

Peugeot в 2026 году делает довольно прагматичный шаг - сочетает глобальные модели с локальными адаптациями. Самый интересный пример - пикап Landtrek в специальной версии "ЛЮТЫЙ". Это попытка бренда создать продукт с четкой привязкой к украинскому рынку.



Peugeot 408, который уже имеет серьезную репутацию на нашем рынке, получит новую версию с бензиновым турбомотором 1.6 PureTech на 215 л.с.

Citroën: комфорт и гибриды как новая норма

Citroën традиционно играет в свою игру - делает ставку на комфорт. Новый C5 Aircross фактически поднимает планку в сегменте C-SUV, предлагая не просто автомобиль, а "пространство для отдыха".

Платформа STLA Medium, гибридная система Hybrid 48V, фирменная подвеска - все это создает ощущение, что Citroën хочет отойти от классического представления о кроссовере как жестком и универсальном транспорте.

В то же время бренд не забывает о более доступных моделях. C3 Aircross уже продается, но летом получит новый бензиновый двигатель 1.2 на 130 л.с. с "автоматом". Это важный момент - украинский рынок постепенно отходит от "механики" даже в бюджетном сегменте.

Opel: практичность без лишнего пафоса

Opel традиционно остается максимально прагматичным. Новый Frontera - это типичный пример автомобиля "на каждый день": компактный, но вместительный, с гибридной установкой и нормальной экономичностью.

Но интереснее другое - бренд готовит расширение линейки двигателей. Уже летом появится бензиновая версия 1.2 PureTech на 130 л.с. с автоматической коробкой AISIN. То есть Opel четко реагирует на спрос: людям нужен выбор между гибридом и классическим ДВС.

DS Automobiles: дизель возвращается в премиум

Пока большинство брендов активно отказываются от дизелей, DS решает пойти против тренда. В 2026 году в Украине появится дизельная версия DS N°4 с мотором 1.5 BlueHDi с мотором 1.5 BlueHDi.

И это не случайно. Украинский рынок все еще ценит дальность хода и экономичность, особенно для поездок на большие расстояния. В этом смысле DS фактически занимает нишу, которую конкуренты начали освобождать.

Jeep: классика жанра с новыми технологиями

Jeep в 2026 году делает ставку на свою главную ценность - универсальность. Новый Compass на платформе STLA Medium станет более технологичным, но не потеряет внедорожного характера.

Полный привод, система Selec-Terrain, увеличенный клиренс - все это останется. Но добавятся современные электронные системы и более "цифровой" интерьер.

Параллельно обновится и компактный Avenger. Он останется в гибридных версиях, включая полноприводную 4xe. Это уже попытка совместить экономичность с реальными возможностями вне асфальта.

Что это значит для рынка

Если смотреть шире, стратегия Stellantis в Украине выглядит довольно четкой. Концерн не делает резкого перекоса в электромобили, как это происходит в ЕС, а предлагает микс решений: бензин, дизель и гибриды.

Это логично – ведь украинский рынок сейчас живет по своим правилам - инфраструктура еще не готова к полной электрификации, а клиенты ценят универсальность и практичность.