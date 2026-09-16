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Какие подержанные автомобили из США чаще всего покупали украинцы в августе: ТОП-5 моделей

Самым популярным авто, привозимым из США, является Tesla Model Y. Но по типам двигателей лидируют традиционные бензиновые авто.
Какие автомобили из США чаще всего покупали украинцы

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo16 сентября, 15:00
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В августе 2026 года украинский автопарк пополнили почти 4,7 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Это на 8% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Укравтопром.

Наибольшую долю импортируемых американских автомобилей составили бензиновые модели – 46% от общего количества.

Еще 33% пришлось на электромобили, 15% - на гибридные автомобили. Доли дизельных автомобилей и машин с ГБО составляли по 3%.

Топливо
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Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в августе, составил 5,7 лет.

ТОП-5 подержанных авто из США

Самыми популярными моделями американского происхождения стали:

  • Tesla Model Y - 484 автомобиля;
  • Tesla Model 3 - 471;
  • Ford Escape - 408;
  • BMW X3 - 306;
  • Nissan Rogue - 266.

Таким образом, сразу две позиции в пятерке лидеров заняли электромобили. Tesla, тогда как еще три модели представлены кроссоверами с бензиновыми или гибридными силовыми установками.

В целом в августе спрос на подержанные автомобили США несколько сократилось по сравнению с прошлым годом, однако американское направление остается заметным источником пополнения украинского автопарка.

#Aвтобизнес #Новости #Автомобили из США
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