Какие подержанные автомобили из США чаще всего покупали украинцы в августе: ТОП-5 моделей

Tesla Model Y
В августе 2026 года украинский автопарк пополнили почти 4,7 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Это на 8% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Укравтопром.
Наибольшую долю импортируемых американских автомобилей составили бензиновые модели – 46% от общего количества.
Еще 33% пришлось на электромобили, 15% - на гибридные автомобили. Доли дизельных автомобилей и машин с ГБО составляли по 3%.
Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в августе, составил 5,7 лет.
ТОП-5 подержанных авто из США
Самыми популярными моделями американского происхождения стали:
- Tesla Model Y - 484 автомобиля;
- Tesla Model 3 - 471;
- Ford Escape - 408;
- BMW X3 - 306;
- Nissan Rogue - 266.
Таким образом, сразу две позиции в пятерке лидеров заняли электромобили. Tesla, тогда как еще три модели представлены кроссоверами с бензиновыми или гибридными силовыми установками.
В целом в августе спрос на подержанные автомобили США несколько сократилось по сравнению с прошлым годом, однако американское направление остается заметным источником пополнения украинского автопарка.