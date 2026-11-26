По данным ассоциации Укравтопром, с января по октябрь отечественный автопарк пополнили 198,6 тысяч импортных легковых авто с пробегом. Интересно, что львиную долю в этом огромном объеме– целых 54 процента– заняли именно автомобили сегмента SUV.

Средний возраст пригнанных паркетчиков составляет 7,3 года, что свидетельствует о желании водителей покупать относительно новые машины. При этом украинцы остаются консерваторами в выборе силовых установок, предпочитая классические бензиновые двигатели.

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Какие двигатели выбирают чаще всего

Статистика показывает, что бензиновые версии охватили 59 процентов всех ввезенных кроссоверов. Дизельные моторы, когда-то хиты для тяжелых авто, сейчас занимают лишь 17 процентов рынка.

Электромобили уверенно удерживают третье место с показателем в 12 процентов, немного опережая гибриды, избравшие 10 процентов покупателей. А вот машины с газобаллонным оборудованием оказались на дне рейтинга– их доля составила скудные 2 процента.

Десятка народных любимцев

Безоговорочным лидером симпатий стал Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом в 7868 экземпляров. На пятки ему наступает премиальный Audi Q5 с результатом 6816 авто, а замыкает тройку лидеров практический Nissan Rogue, избравший 6761 раз.

Четвертую и пятую строчку заняли Ford Escape и Nissan Qashqai, показав результат в 4190 и 3595 привезенных машин соответственно. Буквально на несколько единиц от японца отстал электрический хит Tesla Model Y, нашедший 3586 новых владельцев.

На седьмую позицию уверенно держит Mazda CX5 с 3560 регистрациями. Замыкают горячую десятку исключительно премиальные немцы: баварские BMW X3 и BMW X5 собрали 3146 и 2919 поклонников, а большой Audi Q7 закрыл рейтинг с цифрой 2766 автомобилей.

Так статистика четко показывает, что наши водители готовы переплачивать за высокий клиренс и полный привод, ища золотую середину между комфортом и практичностью. И хочет электрокары постепенно отвоевывают свое место под солнцем, старый добрый бензин пока не собирается сдавать позиции.