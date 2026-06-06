Какие штрафы грозят за номерные знаки автомобиля: от грязных номеров до намеренной маскировки

Очередной случай недавно зафиксировали патрульные полицейские Львовской области. В социальных сетях появились фото и видео автомобиля Audi SQ8, на номерных знаках которого была намеренно изменена буква “С”. Правоохранители установили личность водителя, остановили транспортное средство и привлекли нарушителя к ответственности. За такое нарушение ему выписали штраф в размере 1190 гривен.

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За что могут оштрафовать

Ответственность за нарушение правил использования номерных знаков предусмотрена частью 1 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Штраф в размере 1190 гривен грозит водителям в таких случаях:

Управление автомобилем без номерного знака.

Использование номерного знака, который не принадлежит этому транспортному средству.

Эксплуатация автомобиля с номерным знаком, закрепленным не в установленном месте.

Использование перевернутого номерного знака.

Управление транспортным средством с номером, который не освещается в темное время суток.

Использование номерного знака, закрытого посторонними предметами или материалами.

Намеренное изменение символов номерного знака, как это произошло в случае с Audi SQ8.

Загрязнение номерного знака настолько, что символы невозможно четко распознать с расстояния 20 метров.

Почему полиция уделяет этому внимание

Номерной знак является основным средством идентификации транспортного средства. Любые попытки скрыть или изменить его могут использоваться для избежания ответственности за нарушение ПДД, проезд камер автоматической фиксации или усложнения розыска автомобиля.

Именно поэтому законодательство приравнивает умышленную маскировку номеров к административному правонарушению независимо от того, было ли совершено другое нарушение.

Могут ли наказать за грязный номер

Да. Особенно актуально это во время дождливой погоды или после поездок по грунтовым дорогам. Если загрязнение делает невозможным определение символов номерного знака с расстояния 20 метров, полицейский может составить административный материал по статье 121-3 КУоАП.

Поэтому водителям рекомендуют регулярно проверять чистоту номерных знаков перед поездкой.

Законны ли рамки, сетки и накладки на номера

Любые устройства, которые затрудняют чтение номерного знака камерами или людьми, могут стать основанием для штрафа. Речь идет о разнообразных затемненных накладках, светоотражающие пленки, защитные шторки и другие конструкции, изменяющие видимость символов.

Полиция расценивает такие устройства как попытку скрыть регистрационный номер.

Вывод

Эксперименты с номерными знаками могут стоить водителю 1190 гривен. При этом ответственность наступает не только за отсутствие номеров, но и за любые действия, которые затрудняют их идентификацию. Случай с водителем Audi SQ8 в очередной раз показал, что даже незначительное изменение одной буквы на номерном знаке может стать основанием для штрафа.

Правоохранители напоминают: номерной знак должен быть чистым, исправным, освещенным и соответствовать государственному стандарту. Только при таких условиях водитель может избежать претензий со стороны полиции и ненужных штрафов.