Какие системы помощи водителю действительно спасают жизни, а какие лишь отвлекают: исследование

Журналисты издания Motor1 посетили Исследовательский центр транспортных средств Института безопасности дорожного движения (IIHS) в штате Вирджиния, чтобы разобраться, почему некоторые электронные помощники могут, наоборот, провоцировать опасные ситуации. По словам специалистов, реальная статистика пользы от внедрения систем помощи не всегда совпадает с маркетинговыми заявлениями автопроизводителей.

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Серая зона автоматизации: опасность частичного автопилота

Собранные институтом статистические данные четко подтверждают эффективность таких функций, как предупреждение о выезде из полосы движения и мониторинг слепых зон. Они стабильно повышают уровень безопасности как пассажиров, так и пешеходов. Однако ситуация существенно усложняется, когда программное обеспечение берет на себя большую часть функций непосредственного управления, а физические кнопки в салонах заменяют огромные сенсорные дисплеи.

"Существует серая зона, когда мы переходим к более высоким уровням помощи водителю, таким как адаптивный круиз-контроль и технология удержания полосы движения", – отмечает Джессика Джермакиан, старший вице-президент по исследованиям транспортных средств IIHS.

Анализируя дорожные инциденты, эксперты организации пришли к выводу, что от подобных технологий нет очевидной практической пользы для безопасности. Напротив, именно при наличии таких систем люди значительно чаще отвлекаются от мониторинга дорожной ситуации и склонны параллельно заниматься посторонними делами. Любые факторы, которые заставляют человека искать нужные разделы в меню медиасистемы вместо того, чтобы сосредоточиться на дороге впереди, вызывают у исследователей серьезную обеспокоенность.

Решением этой проблемы в IIHS считают более широкое внедрение систем мониторинга состояния водителя. Современные автомобили должны активнее использовать внутренние камеры и алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания усталости, сонливости или невнимательности человека за рулем, своевременно выдавая предупреждающие сигналы.

Следующие шаги в области безопасности и выявления вождения в нетрезвом состоянии

Помимо традиционных краш-тестов прочности кузова, IIHS планирует активно стимулировать автопроизводителей к повышению стандартов активной электроники. Главная цель института – минимизировать количество ДТП, вызванных невнимательностью и вождением в состоянии опьянения.

В частности, в США уже действует законодательное требование, обязывающее оснащать все новые автомобили системами обнаружения нетрезвых водителей к 2027 году. Однако разработка этой технологии еще далека от завершения. В феврале Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) в своем отчете для Конгресса сообщило, что на данный момент нет проверенных автомобильных систем, способных пассивно и безошибочно измерять содержание алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, а другие сенсорные разработки пока не готовы к массовой интеграции в серийный транспорт.

Эффективным примером помощи эксперты также называют интеллектуальную систему поддержания скорости, которая информирует о действующих ограничениях на участке. Даже базовое выведение такой информации на приборную панель помогает людям принимать правильные решения. В настоящее время две трети автомобилей 2025 модельного года, прошедших тесты института, уже оснащены той или иной формой данного ассистента.

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