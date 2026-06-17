Какие системы помощи водителю действительно спасают жизни, а какие лишь отвлекают: исследование

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Какие системы помощи водителю действительно полезны?
Журналисты издания Motor1 посетили Исследовательский центр транспортных средств Института безопасности дорожного движения (IIHS) в штате Вирджиния, чтобы разобраться, почему некоторые электронные помощники могут, наоборот, провоцировать опасные ситуации. По словам специалистов, реальная статистика пользы от внедрения систем помощи не всегда совпадает с маркетинговыми заявлениями автопроизводителей.
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Серая зона автоматизации: опасность частичного автопилота
Собранные институтом статистические данные четко подтверждают эффективность таких функций, как предупреждение о выезде из полосы движения и мониторинг слепых зон. Они стабильно повышают уровень безопасности как пассажиров, так и пешеходов. Однако ситуация существенно усложняется, когда программное обеспечение берет на себя большую часть функций непосредственного управления, а физические кнопки в салонах заменяют огромные сенсорные дисплеи.
"Существует серая зона, когда мы переходим к более высоким уровням помощи водителю, таким как адаптивный круиз-контроль и технология удержания полосы движения", – отмечает Джессика Джермакиан, старший вице-президент по исследованиям транспортных средств IIHS.
Анализируя дорожные инциденты, эксперты организации пришли к выводу, что от подобных технологий нет очевидной практической пользы для безопасности. Напротив, именно при наличии таких систем люди значительно чаще отвлекаются от мониторинга дорожной ситуации и склонны параллельно заниматься посторонними делами. Любые факторы, которые заставляют человека искать нужные разделы в меню медиасистемы вместо того, чтобы сосредоточиться на дороге впереди, вызывают у исследователей серьезную обеспокоенность.
Решением этой проблемы в IIHS считают более широкое внедрение систем мониторинга состояния водителя. Современные автомобили должны активнее использовать внутренние камеры и алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания усталости, сонливости или невнимательности человека за рулем, своевременно выдавая предупреждающие сигналы.
Следующие шаги в области безопасности и выявления вождения в нетрезвом состоянии
Помимо традиционных краш-тестов прочности кузова, IIHS планирует активно стимулировать автопроизводителей к повышению стандартов активной электроники. Главная цель института – минимизировать количество ДТП, вызванных невнимательностью и вождением в состоянии опьянения.
В частности, в США уже действует законодательное требование, обязывающее оснащать все новые автомобили системами обнаружения нетрезвых водителей к 2027 году. Однако разработка этой технологии еще далека от завершения. В феврале Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) в своем отчете для Конгресса сообщило, что на данный момент нет проверенных автомобильных систем, способных пассивно и безошибочно измерять содержание алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе, а другие сенсорные разработки пока не готовы к массовой интеграции в серийный транспорт.
Эффективным примером помощи эксперты также называют интеллектуальную систему поддержания скорости, которая информирует о действующих ограничениях на участке. Даже базовое выведение такой информации на приборную панель помогает людям принимать правильные решения. В настоящее время две трети автомобилей 2025 модельного года, прошедших тесты института, уже оснащены той или иной формой данного ассистента.
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Почему мгновенных изменений на дорогах не произойдет
- Несмотря на быстрые темпы внедрения новых технологий безопасности автоконцернами, понадобятся годы, чтобы они существенно повлияли на общую статистику аварийности. Главная причина заключается в медленном обновлении мирового автопарка – в настоящее время средний возраст автомобиля на дорогах составляет почти 13 лет.
- По словам представителей института, даже если революционные защитные комплексы станут обязательными уже сегодня, пройдет много времени, прежде чем они появятся на большинстве эксплуатируемых машин. Это долгосрочная игра, однако некоторые шаги, направленные на улучшение контроля за поведением водителей, можно реализовать в гораздо более короткие сроки.