Каким мог бы быть "Горбатый" Запорожец современности, если бы участвовал в ралли Дакар

Украинский дизейнер пофантазировал на тему ZAZ для ралли-рейдов. Он создал рендер на основе ЗАЗ-965А "Запорожец" в качестве спортивного авто для ралли и назвал его NEWera DAKAR.
ЯZAZ для ралли-рейдов - как выглядит, каким мог бы быть: версия дизайнера

ЗАЗ NEWERA DAKAR

Сергей Матусяк
Цифровой автодизайнер Роман Прядко, известный своими рендерами реинкарнации классических украинских автомобилей, создал очередную компьютерную иллюстрацию. Дизайнер в честь финиша ежегодного ралли Дакар, который считают крупнейшим автоспортивным событием года в ралли-рейдах, и создал виртуальный ZAZ NEWera DAKAR.

Кстати какой могла бы быть "Таврия"

По версии Романа, ZAZ NEWera DAKAR – это компактный кроссовер в стиле ралли-рейда Dakar, выполнен в ярко-желтом цвете, который сразу ассоциируется с пустыней и марафонскими гонками.

Автомобиль существенно переработан для бездорожья. Впереди установлен массивный силовой бампер с металлической защитой и дополнительной светотехникой, что намекает на ночные спецучастки. Клиренс увеличен, колеса - с внедорожной резиной и темными легкосплавными дисками. Кузов покрыт пылью и следами эксплуатации, что усиливает ощущение реального рейдового авто, а не шоу-кара.

На крыше - экспедиционный багажник с двумя полноразмерными запасными колесами и дополнительным оборудованием.

Еще одна "запаска" вынесена на заднюю часть кузова, как у классических раллийных машин, участвующих в дальних автономных гонках. На боковинах - стартовые номера и логотипы Rally Dakar, которые завершают образ настоящего боевого автомобиля.

