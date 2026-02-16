Каким транспортом разрешено управлять с категорией "B" в "правах"

Граждане, которые планируют получить водительское удостоверение категории “B”, часто спрашивают: какими именно транспортными средствами можно управлять после успешной сдачи экзаменов? В ГСЦ МВД объяснили подробно.

Читайте также: Верховная Рада готовит 17 категорий водительских прав и новые возрастные ограничения

Что входит в категорию "B"

Категория "B" дает право управления:

легковыми автомобилями с разрешенной максимальной массой до 3500 кг;

транспортными средствами, количество сидячих мест в которых, кроме сиденья водителя, не превышает восьми.

То есть водитель с открытой категорией "B" может управлять автомобилем, рассчитанным на 8 пассажиров плюс водитель. Важно, что во время действия "военного положения" водитель с правами категории "B" может управлять авто для которых предусмотрена категория "С".

Ранее вполне хватало пяти категорий, но их количество увеличили до 14. Для каждой – отдельный экзамен.

К этой категории относятся:

стандартные легковые автомобили;

кроссоверы и внедорожники;

небольшие микроавтобусы, если они соответствуют требованиям по массе и количеству мест.

Можно ли управлять автомобилем с прицепом

Водители с категорией "B" имеют право управлять транспортным средством с прицепом, если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг.

Если масса прицепа превышает 750 кг и при этом общая разрешенная максимальная масса автомобиля с прицепом превышает 3500 кг, могут применяться дополнительные требования. В таких случаях понадобиться открытие категории "BE".

Как получить категорию "B"

Чтобы получить право управления транспортными средствами категории "B", необходимо:

Подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе.

Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.

Пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе.

Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Заметим, что самостоятельно сдать водительские экзамены в сервисном центре МВД достаточно сложно. По официальной статистике около 80% кандидатов проваливают экзамены. Такая ситуация создает прочную основу для коррупционных схем. Стоимость услуг “бегунков” в получении водительского удостоверения достигает двух тысяч долларов.

Вывод

Категория "B" охватывает большинство легковых автомобилей, которые используются для личных и служебных поездок. В то же время она имеет значительные ограничения по массе транспортного средства и количества мест, а в случае с прицепами - по допустимой общей массы транспорта.