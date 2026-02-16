Каким транспортом разрешено управлять с категорией "B" в "правах"

ФОТО: freepik.com|
Разрешено управлять с категорией "B"
Граждане, которые планируют получить водительское удостоверение категории “B”, часто спрашивают: какими именно транспортными средствами можно управлять после успешной сдачи экзаменов? В ГСЦ МВД объяснили подробно.
Читайте также: Верховная Рада готовит 17 категорий водительских прав и новые возрастные ограничения
Что входит в категорию "B"
Категория "B" дает право управления:
- легковыми автомобилями с разрешенной максимальной массой до 3500 кг;
- транспортными средствами, количество сидячих мест в которых, кроме сиденья водителя, не превышает восьми.
То есть водитель с открытой категорией "B" может управлять автомобилем, рассчитанным на 8 пассажиров плюс водитель. Важно, что во время действия "военного положения" водитель с правами категории "B" может управлять авто для которых предусмотрена категория "С".
Ранее вполне хватало пяти категорий, но их количество увеличили до 14. Для каждой – отдельный экзамен.
К этой категории относятся:
- стандартные легковые автомобили;
- кроссоверы и внедорожники;
- небольшие микроавтобусы, если они соответствуют требованиям по массе и количеству мест.
Можно ли управлять автомобилем с прицепом
Водители с категорией "B" имеют право управлять транспортным средством с прицепом, если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг.
Если масса прицепа превышает 750 кг и при этом общая разрешенная максимальная масса автомобиля с прицепом превышает 3500 кг, могут применяться дополнительные требования. В таких случаях понадобиться открытие категории "BE".
Как получить категорию "B"
Чтобы получить право управления транспортными средствами категории "B", необходимо:
- Подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе.
- Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД.
- Пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе.
- Сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.
Заметим, что самостоятельно сдать водительские экзамены в сервисном центре МВД достаточно сложно. По официальной статистике около 80% кандидатов проваливают экзамены. Такая ситуация создает прочную основу для коррупционных схем. Стоимость услуг “бегунков” в получении водительского удостоверения достигает двух тысяч долларов.
Вывод
Категория "B" охватывает большинство легковых автомобилей, которые используются для личных и служебных поездок. В то же время она имеет значительные ограничения по массе транспортного средства и количества мест, а в случае с прицепами - по допустимой общей массы транспорта.