Какое поколение Hyundai Tucson является лучшим выбором на вторичном рынке: подробный обзор, преимущества и недостатки

Однако за широким выбором на вторичном рынке скрываются существенные подводные камни – от специфических проблем с бензиновыми двигателями до нюансов сложных роботизированных трансмиссий и коррозионной стойкости. Подробно разберем особенности каждого поколения Hyundai Tucson и выясним, какое поколение является наиболее сбалансированной покупкой за собственные средства.

I поколение (JM): 2004-2010 годы

Дебютный Tucson появился в то время, когда сегмент кроссоверов только формировался. Автомобиль мгновенно завоевал популярность благодаря удачной формуле: солидный клиренс в 195 мм, простота конструкции, высокая практичность и привлекательная цена. В Украине этот кроссовер стал настоящим народным автомобилем. Немалую роль в успехе сыграла и локальная сборка в Черкассах.

Какой двигатель выбрать: базовый 2,0-литровый бензиновый атмосферный двигатель (G4GC, 141 л.с.) считается одним из самых надежных в линейке. Это простой двигатель с чугунным блоком, который легко выдерживает 300-350 тысяч километров без капитального ремонта и отлично подходит для установки ГБО.

Отличной альтернативой является 2,0-литровый турбодизель CRDi (D4EA, 112 л.с.) – он обеспечивает хорошую тягу на низких оборотах и умеренный расход топлива около 8,0 л/100 км в смешанном цикле. А вот флагманский 2,7-литровый V6 (G6BA), хотя и отличается высоким ресурсом и мощностью в 175 лошадиных сил, однако пугает расходом топлива в 14-16 л/100 км, что сегодня, в то время как топливо существенно подорожало – экономически нецелесообразно.

Основные преимущества: Максимальная ремонтопригодность – конструкция подвески и силовых агрегатов проста, отработана годами и знакома мастерам на любом СТО;, запчасти дешевые, а на рынке есть широкий выбор качественных аналогов. Ходовая часть прекрасно сглаживает разбитые украинские дороги и не боится грунтовок, а двигатели отличаются неприхотливостью к топливу.

Основные минусы:

Возраст сказывается – колесные арки, пороги, днище, подрамники и нижние края дверей подвержены коррозии. Интерьер кажется архаичным, а твердый пластик склонен к скрипам. На уровень комфорта также негативно влияет практически отсутствующая заводская шумоизоляция. Четырехступенчатый "автомат" HiVec H-matic надежен, но медленен и ощутимо повышает расход топлива.

Актуальность на рынке: умеренная. Первый Tucson до сих пор остается актуальным в бюджетном сегменте от $4 500 до $7 500. Это отличный вариант в качестве первой машины, "рабочей лошадки" или транспорта для поездок на дачу или на рыбалку. Однако искать такой автомобиль стоит исключительно после тщательного осмотра кузова на подъемнике.

Hyundai ix35 (II поколение LM): 2009-2015 годы

Второе поколение существенно изменило вектор развития. На большинстве европейских рынков, в том числе и в Украине, кроссовер продавался под индексом Hyundai ix35. Модель получила фирменный стиль, более качественную отделку салона, богатый набор опций и новую линейку силовых агрегатов. В 2013 году автомобиль претерпел незначительный фейслифтинг.

Какой двигатель выбрать: для ix35 однозначно рекомендуется выбирать дизельные двигатели. 2,0-литровый CRDi (D4HA) мощностью 184 л.с. в сочетании с классической шестиступенчатой АКПП обеспечивает отличную динамику и надежность при расходе около 8 литров в городе. Также неплохо себя зарекомендовал младший дизель 1,7 CRDi (D4FD, 115 л.с.) для переднеприводных версий.

С бензиновыми 2,0-литровыми двигателями серий Theta II (G4KD) и Nu (G4NA) следует быть крайне осторожными. Из-за конструктивных особенностей системы смазки и охлаждения они подвержены появлению задиров в цилиндрах уже на пробегах 100-150 тысяч километров.

Основные преимущества: высокий уровень оснащения по сравнению с предшественником (появление подогрева передних и задних сидений, бесключевого доступа, панорамной крыши, более современных медиасистем и т. д.). Гидротрансформатор работает плавно, логично и отличается высоким ресурсом.

Основные минусы:

Покупка бензиновой версии без эндоскопического осмотра блока цилиндров – это огромный риск столкнуться с дорогостоящим капитальным ремонтом. Из-за коррозии шлицевых соединений между коробкой передач и раздаточной коробкой со временем срезаются шлицы, и автомобиль становится исключительно переднеприводным. Этот нюанс необходимо тщательно диагностировать перед покупкой. Подвеска стала менее энергоемкой на брусчатке и в больших ямах по сравнению с первым поколением. Хотя это положительно повлияло на управляемость и стабильность кроссовера, комфорт и плавность хода несколько хуже, чем у Tucson первого поколения.

Актуальность на рынке: средняя. На вторичном рынке ix35 продается в диапазоне $10 000-$14 000. Модель пользуется спросом, однако покупать ее целесообразно только в дизельном исполнении или если бензиновый двигатель уже прошел качественный капитальный ремонт с гильзованием.

III поколение (TL): 2015-2020 годы

Третье поколение вернуло себе славное имя Tucson и стало настоящим технологическим скачком для бренда. Автомобиль получил солидный внешний вид в стиле более дорогого Santa Fe, значительно улучшенную шумоизоляцию, изысканный салон и самые современные системы активной безопасности. Модель обновили в 2018 году, изменив оптику, передний бампер и линейку двигателей.

Какой двигатель выбрать: абсолютным фаворитом на вторичном рынке является 2,0-литровый турбодизель. В рестайлинговых версиях он работает в паре с надежным 8-ступенчатым "автоматом". Как и в предыдущих поколениях, этот силовой агрегат обладает колоссальным ресурсом, отличной тягой и не доставляет головной боли владельцам.

К бензиновой линейке следует отнестись с осторожностью:

атмосферный двигатель 1.6 GDI (G4FD) мощностью 132 л.с. имеет прямой впрыск, из-за чего склонен к образованию нагара на впускных клапанах. Также важно следить за состоянием катализатора – его разрушение может привести к всасыванию керамической пыли в цилиндры и последующему капитальному ремонту.

Турбодвигатель 1.6 T-GDI (G4FJ) мощностью 177 л.с. обеспечивает превосходную динамику, но комплектуется 7-ступенчатой коробкой-автоматом с двумя сухими сцеплениями (7DCT), которая отличается довольно специфической работой. В городских пробках эта трансмиссия склонна к перегреву и изнашивает комплект сцепления каждые 80-120 тысяч километров.

Главные преимущества: отличная шумоизоляция, жесткая и в то же время комфортная подвеска, а также качественные материалы отделки. Удобный задний ряд с регулировкой наклона спинок и вместительный багажник делают Tucson третьего поколения хорошим вариантом для всей семьи. Дизельная модификация с классической автоматической коробкой передач является одной из самых надежных в своем классе.

Основные минусы:

Нюансы работы роботизированной коробки передач 7DCT (дерганье в пробках и дорогостоящая замена сцепления). Особенности бензиновых двигателей объемом 1,6 литра – требуют качественного топлива, масла и проверки состояния катализатора. Нежное лакокрасочное покрытие – капот и передний бампер быстро покрываются сколами от камешков, хотя устойчивость к коррозии лучше, чем у предшественников.

Актуальность на рынке: очень высокая. Цены колеблются от $16 500 до $23 000. На данный момент это настоящая "золотая середина" на рынке подержанных кроссоверов. Если вы ищете надежный, безопасный и современный семейный автомобиль – дизельный Tucson TL станет оптимальным выбором.

IV поколение (NX4): 2020 – настоящее время

Четвертое поколение Tucson вызвало настоящий фурор своим космическим дизайном. Дневные ходовые огни, замаскированные в решетку радиатора, мускулистые линии кузова и полностью цифровой салон превратили кроссовер в один из самых желанных автомобилей в своем сегменте. Рестайлинговая версия модели дебютировала в 2024 году и сейчас представлена у официальных дилеров.

Какой двигатель выбрать: на вторичном рынке есть как традиционные, так и высокотехнологичные гибридные модификации:

Гибриды (HEV/PHEV): силовые установки на базе 1.6 T-GDI с электродвигателем (совокупная мощность 230-265 л.с.). Они отличаются хорошей экономичностью, ведь расходуют всего 5-6 литров топлива на 100 километров. Большинство таких автомобилей импортированы в Украину из США.

Дизель 1.6 CRDi Smartstream (136 л.с.): экономичный и проверенный вариант для дальних поездок.

Бензиновый 2.0 Smartstream (G4NL): атмосферный двигатель мощностью 156 л.с. в паре с классической 6-ступенчатой АКПП. Он несколько слабоват для динамичной езды, однако прост в обслуживании.

Рестайлинговая версия автомобиля также доступна с 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 190 лошадиных сил и восьмиступенчатой АКПП. По характеру и надежности эта комбинация схожа с вариантом с двигателем 2.0 Smartstream.

Основные преимущества: футуристический дизайн и технологии – двойные цифровые экраны, камеры кругового обзора, ассистенты водителя и хорошее освещение. Гибридные версии демонстрируют хорошие показатели экономии топлива в городе. Увеличенная колесная база обеспечивает достаточное пространство для задних пассажиров.

Основные минусы:

высокая стоимость – модель относительно новая, поэтому держит высокую цену на вторичном рынке. Глянцевый черный пластик ("рояльный лак") в салоне быстро царапается и собирает отпечатки пальцев. Мелкие электронные сбои – сложная мультимедийная система и многочисленные датчики иногда могут выдавать временные ошибки.

Актуальность на рынке: высокая. На вторичном рынке Tucson четвертого поколения доступен в диапазоне от $21 000 до $35 000+. И если в верхнем ценовом сегменте выбор подержанного автомобиля выглядит менее привлекательным, поскольку за такую сумму можно приобрести совершенно новый Tucson у официального дилера, то за 25 тысяч долларов данная модель является хорошим вариантом.

Это выбор для тех, кто стремится получить практически новый, ультрасовременный кроссовер с высокой ликвидностью и остаточной заводской гарантией. Однако перед покупкой следует внимательно изучить его историю и качество восстановления в случае ДТП в США.

Какое поколение Hyundai Tucson является лучшим выбором?