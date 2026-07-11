Какое поколение Mazda CX-5 является лучшим выбором на вторичном рынке: обзор, преимущества и недостатки

В настоящее время на рынке подержанных автомобилей представлены два поколения этой модели, каждое из которых претерпело заметные рестайлинги. Разберемся в особенностях всех поколений подержанной Mazda CX-5, их слабых местах и определим, какая версия является оптимальной для покупки.

Кстати: Mazda представила CX-5 нового поколения

Первое поколение (KE, 2012-2017)

Выход первого поколения Mazda CX-5 в 2012 году стал для японского бренда революционным. Именно эта модель впервые получила полный комплекс технологий SkyActiv: облегченный кузов, новые двигатели с высокой степенью сжатия, эффективные автоматические коробки передач и концепцию дизайна KODO.

В 2015 году автомобиль претерпел рестайлинг, в ходе которого были обновлены решетка радиатора, улучшена шумоизоляция, установлена линзированная светодиодная оптика и модернизирована мультимедийная система MZD Connect, хотя на данный момент она уже морально устарела.

Преимущества: CX-5 значительно отличается от конкурентов управляемостью и динамикой. Машина предлагает один из лучших балансов подвески в своем классе – она собрана, точно реагирует на руль и дарит удовольствие от вождения.

Какой двигатель выбрать: Еще один плюс этого японского кроссовера – надежные бензиновые атмосферные двигатели SkyActiv-G объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 192 лошадиных сил соответственно. Эти агрегаты легко проходят 300 тысяч километров и довольно экономичны.

Однако они также требуют качественного ухода – прямой впрыск топлива требует исключительно качественного бензина, иначе быстро выходят из строя катушки зажигания и образуется нагар на впускных клапанах.

Капризный 2,2-литровый дизельный двигатель SkyActiv-D обладает превосходным крутящим моментом, но известен проблемами с топливными форсунками, быстрым засорением системы EGR и попаданием топлива в масло. На вторичном рынке его лучше избегать, даже если цена на автомобиль кажется очень привлекательной.

Классическая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач работает плавно и отличается высокой надежностью при условии регулярной замены масла каждые 60 тысяч километров, поэтому ее смело можно выбирать. Система полного привода также имеет очень длительный срок службы.

Проблемы и недостатки: Слабое лакокрасочное покрытие – сколы появляются быстро, а на дорестайлинговых версиях стоит внимательно проверять днище и арки на наличие коррозии. Отдельный нюанс – плохая шумоизоляция: до рестайлинга 2015 года в салоне было откровенно шумно на высоких скоростях.

Актуальность на рынке: выше среднего. Первое поколение Mazda CX-5 остается чрезвычайно популярным "входным билетом" в класс современных японских кроссоверов. Предложений на сайтах объявлений очень много, однако найти "живой" экземпляр становится все сложнее.

Дорестайлинговые версии уже заметно теряют в актуальности из-за возраста, естественного износа элементов салона и риска появления первых очагов коррозии. Однако обновленные машины 2015–2017 годов выпуска до сих пор выглядят современно и практически не теряют в цене при краткосрочном владении. Найти подобный ухоженный экземпляр с бензиновым двигателем можно примерно за 14-16 тысяч долларов.

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Второе поколение (KF, 2017-2025)

Представленное в конце 2016 года второе поколение получило модернизированную прежнюю платформу SkyActiv, но эволюционировало во всех направлениях. Дизайн стал более зрелым и премиальным, существенно улучшилось качество отделки салона.

Модель пережила целых три рестайлинга, самый масштабный из которых состоялся в конце 2021 года. Этот фейслифт принес измененные бамперы, новую L-образную графику фар, перенастроенную подвеску для большего комфорта, новые сиденья и улучшенную медиасистему с большим монитором. Также появились версии CX-5 с бензиновым турбодвигателем объемом 2,5 литра мощностью 253 конских сил.

Преимущества: Японцы проделали колоссальную работу над шумоизоляцией и комфортом – в салоне второго поколения стало значительно тише, чем у предшественника. Подвеска также стала мягче, но без потери фирменной управляемости.

Материалы отделки (мягкий пластик, качественная кожа, архитектура приборной панели) приближают автомобиль к премиум-классу. Не менее важно то, что новое поколение стало значительно безопаснее. CX-5 предлагает широкий комплекс ассистентов i-Activsense, таких как адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения и мониторинг "слепых зон" уже даже в средних комплектациях.

Какой двигатель выбрать: Основные агрегаты (атмосферные 2,0 и 2,5, а также 6-ступенчатая АКПП) перешли с первого поколения и практически лишены "детских болезней". Однако на обновленных 2,5-литровых двигателях появилась функция деактивации двух цилиндров для экономии топлива. Первые версии с этой системой иногда испытывали проблемы с гидрокомпенсаторами.

Агрегат с турбонаддувом требует тщательного контроля состояния системы охлаждения, поскольку двигатель подвержен тепловым нагрузкам. В то же время 2,2-литровые дизельные версии по-прежнему лучше избегать. Трансмиссии, как и у предшественника, практически безотказны при условии качественного и регулярного ТО.

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Проблемы и недостатки: Распространенная проблема поколения KF – выход из строя механизма электропривода складывания зеркал. Обычно это происходит из-за попадания влаги. Поскольку электроника стала сложнее, появились некоторые "глюки" мультимедиа, "фантомные нажатия" или перезагрузки. Кроме того, на дорестайлинговых экземплярах покрытие экрана со временем становится матовым.

Актуальность на рынке: эта генерация сейчас находится на пике своей актуальности и является одним из самых востребованных автомобилей в сегменте подержанных SUV. На рынке представлены три основные категории машин: официальные европейские, привезенные из Европы (менее популярны) и восстановленные автомобили из США (самый массовый и доступный сегмент).

Модели первых лет выпуска (2017-2020) сейчас максимально привлекательны по цене, поскольку они уже прошли этап наибольшей амортизации. Высокая ликвидность бензиновых версий гарантирует, что такой автомобиль можно будет быстро и выгодно продать в любой момент. Ориентировочная цена Mazda CX-5 второго поколения колеблется в пределах от 19 до 25 тысяч долларов в зависимости от происхождения автомобиля.

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Какое поколение Mazda CX-5 является лучшим выбором?