Подержанный Nissan Qashqai: какое поколение и с какими силовыми агрегатами лучше покупать на вторичном рынке

На украинском вторичном рынке представлено огромное количество этих машин всех трех поколений. Но какое из них доставит радость владения, а какое потребует постоянных визитов в сервис? Разберемся с нюансами всех поколений Nissan Qashqai.

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Первое поколение (J10): 2006-2013 годы

Первый Qashqai J10 покорил рынок простотой и практичностью. В 2008 году появилась его удлинённая 7-местная версия Qashqai+2 с увеличенной колёсной базой и вместительным багажником со складным третьим рядом сидений. Правда, места там хватит исключительно для детей в возрасте до 7-10 лет.

В 2010 году модель претерпела очень важный рестайлинг: дизайнеры исправили откровенно "унылую" и невыразительную переднюю оптику, сделав автомобиль более агрессивным, а инженеры существенно улучшили шумоизоляцию и выносливость подвески. Qashqai J10 предлагался со следующими силовыми агрегатами:

Бензиновые: Базовый двигатель объемом 1,6 л (HR16DE, 114 к.с.) – надёжный, но откровенно слабый для тяжелой машины. 2,0-литровый MR20DE мощностью 141 к.с. более динамичен, но имеет тонкие стенки головки блока цилиндров – при замене свечей зажигания их нельзя перетягивать, иначе треснут колодцы свечей. Оба агрегата также склонны к повышенному расходу масла на больших пробегах.

Базовый двигатель объемом 1,6 л (HR16DE, 114 к.с.) – надёжный, но откровенно слабый для тяжелой машины. 2,0-литровый MR20DE мощностью 141 к.с. более динамичен, но имеет тонкие стенки головки блока цилиндров – при замене свечей зажигания их нельзя перетягивать, иначе треснут колодцы свечей. Оба агрегата также склонны к повышенному расходу масла на больших пробегах. Дизельные: Экономичный 1.5 dCi серии K9K от Renault предлагался с двумя типами топливных систем: Delphi, чувствительной к качеству топлива, и более надёжной Siemens/Continental. Мощный 2.0 dCi (M9R) – самый надёжный двигатель поколения, который без проблем проходит более 300-400 тысяч километров. Он единственный предлагался с обычной шестиступенчатой АКПП. В то же время цепной 1.6 dCi (R9M) считается промежуточным вариантом между двумя предыдущими агрегатами – он потребляет немного больше топлива, чем 1,5-литровый K9K, но не так динамичен, как 2,0-литровый M9R.

Механические коробки передач практически вечны, а вот вариаторы Jatco JF011E и JF015E, предлагавшиеся в паре с бензиновыми двигателями, требуют замены трансмиссионного масла каждые 40-50 тысяч километров. Если предыдущий владелец любил агрессивную езду и часто перегревал коробку – ремонт ремня и конусов обойдется дорого. В то же время система полного привода и ходовая часть с независимой подвеской на задней оси в Qashqai J10 очень выносливы.

Слабые стороны J10: тонкий слой лакокрасочного покрытия, посредственная коррозионная стойкость и несколько жесткая подвеска (особенно с 18-дюймовыми колесными дисками).

Актуальность и ликвидность на рынке

Поколение J10 постепенно переходит в категорию "бюджетных рабочих лошадок". Наибольшим спросом пользуются рестайлинговые версии с механической коробкой передач и дизельными двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра – спрос на них стабилен, поскольку покупатели ищут простую и недорогую в обслуживании машину с высоким клиренсом. Продать такой автомобиль в хорошем состоянии можно за считанные дни примерно за 11-13 тысяч долларов.

В пользу Qashqai J10 также говорит хороший набор опций за такую цену: панорамная крыша, сенсорный экран мультимедиа, подогрев сидений, линзовая оптика, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль и кожаный салон. Часто эти опции отсутствуют в автомобилях с гораздо более высокой ценой. А вот ранние версии с вариатором на больших пробегах продаются с трудом: покупатели панически боятся капитального ремонта коробки.

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Второе поколение (J11): 2013-2021 годы

С выходом второго поколения Qashqai получил новую модульную платформу CMF и стал выглядеть как уменьшенный X-Trail, но лишился семиместной версии. Машина получила качественный интерьер, множество электронных ассистентов и гораздо более плавный ход. Рестайлинг 2017 года принёс фирменную V-образную решётку радиатора, улучшенный руль и измененные настройки подвески для лучшей управляемости.

Бензиновые двигатели – настоящая головная боль. Турбомотор 1.2 DIG-T (H5FT, 115 л.с.) страдает колоссальным "масложорством" с завода из-за заклинивания колец, долго прогревается и имеет слабую цепь ГРМ. Покупать его на вторичном рынке – огромный риск.

Для рынка Украины также официально поставлялся модернизированный 2,0-литровый атмосферный MR20DD (144 к.с.) – он значительно надежнее и является лучшим выбором, если нужен именно бензиновый Qashqai. После рестайлинга в 2017 году под капотом модели появился неплохой турбоагрегат TCe объемом 1,33 литра (разрабатывался совместно с Mercedes-Benz и Renault), который оказался гораздо удачнее, чем бензиновый 1.2.

В то же время из линейки обновленного Qashqai убрали дизель 1,5 dCi (K9K), поэтому большинство кроссоверов поздних годов выпуска оснащены 1,6 dCi (R9M). Двигатель тяговый и надёжный, но отличается капризной экологией – сажевый фильтр быстро забивается, если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях. С коробками передач ситуация аналогична поколению J10. Электронно-управляемый вариатор Jatco JF016E обеспечивает плавный ход, но стал ещё более чувствительным к перегревам.

Слабые места J11: редкие сбои в работе мультимедийной системы и трещины на стекле передних фар у дорестайлинговых автомобилей.

Актуальность и ликвидность на рынке

В настоящее время J11 находится на пике своей рыночной актуальности. Автомобили выглядят современно, обладают превосходным уровнем безопасности и комфорта. Однако ликвидность четко разделяется по модификациям. Бензиновые Qashqai (и их американские аналоги Rogue Sport) с 2,0-литровым атмосферным двигателем продаются быстро.

Зато привезенные из Европы версии с бензиновым двигателем 1,2 "зависают" в объявлениях надолго. Дизельные версии из ЕС (1,5 и 1,6 dCi) удерживают уверенные позиции благодаря топливной экономичности. Ориентировочная рыночная стоимость экземпляров в кузове J11 колеблется от 16 до 20 тысяч долларов.

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Третье поколение (J12): с 2021 года – по настоящее время

Современный Qashqai J12 стал больше, визуально агрессивнее и полностью отказался от чисто дизельных двигателей в Европе. Вместо этого бренд сделал ставку на гибридные технологии. В Украине эти автомобили только начинают массово появляться на вторичном рынке (преимущественно после лизинга или от первых владельцев).

Двигатели и трансмиссии:

Mild Hybrid: Базой стал 1,33-литровый турбомотор в обычном исполнении или с технологией "мягкого" гибрида (140 или 158 к.с.). Двигатель бодрый, экологичный, но конструктивно сложный и несколько дорогой в обслуживании. На смену проблемным вариаторам пришел модернизированный Xtronic, который стал значительно более выносливым.

Базой стал 1,33-литровый турбомотор в обычном исполнении или с технологией "мягкого" гибрида (140 или 158 к.с.). Двигатель бодрый, экологичный, но конструктивно сложный и несколько дорогой в обслуживании. На смену проблемным вариаторам пришел модернизированный Xtronic, который стал значительно более выносливым. e-POWER: Фирменная инновационная гибридная система мощностью 190 к.с., в которой 1,5-литровый трехцилиндровый турбодвигатель работает исключительно как генератор, заряжая батарею, а колеса приводит в движение мощный электродвигатель. Едет такой Qashqai почти как электромобиль – с мгновенным откликом и тишиной, когда ДВС не работает. Статистики дефектов по нему в Украине пока мало, но система требует исключительно квалифицированного обслуживания.

Слабые стороны J12: по-прежнему высокая цена на вторичном рынке, сложные электронные блоки управления, которые не умеют ремонтировать на "гаражных" СТО.

Актуальность и ликвидность на рынке

Эти автомобили только начинают формировать свой рынок подержанных автомобилей. Спрос на них специфичен: их рассматривают те, кто хочет почти новый автомобиль с современными технологиями, но не желает переплачивать за регистрацию в автосалоне. Версии e-POWER вызывают огромный интерес благодаря низкому расходу топлива, но таких автомобилей продается крайне мало, а покупатели до сих пор относятся к ним с осторожностью. Стоимость Qashqai третьего поколения колеблется в пределах 27-30 тысяч долларов.

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Вердикт: какое поколение Nissan Qashqai стоит покупать?

Выбор подержанного Nissan Qashqai зависит от бюджета, но "золотой серединой" по надёжности, ликвидности и актуальности является Nissan Qashqai второго поколения (J11) после рестайлинга (2017-2020 годов). Чтобы покупка не превратилась в финансовую ловушку, выбирайте одну из двух модификаций:

Для города: 2,0-литровый атмосферный бензиновый двигатель в паре с вариатором или механической коробкой передач. Это простой, ликвидный и понятный мастерам автомобиль, который легко продать дальше без больших потерь в цене.

Для трассы и экономии: дизель 1,6 dCi (M9R), обеспечивающий расход топлива на уровне 6–7 литров на 100 км.

Главное предостережение: Категорически избегайте покупки дорестайлинговых моделей J11 с бензиновым двигателем 1.2 DIG-T – экономия на стоимости автомобиля быстро нивелируется капитальным ремонтом двигателя и низкой ликвидностью при будущей перепродаже. Если же бюджет ограничивает выбор первым поколением (J10), ищите рестайлинговые версии 2010–2012 годов с механической коробкой передач.