Какое поколение Toyota RAV4 является лучшим выбором на вторичном рынке: преимущества и проблемы

Мало кто знает, что название RAV4 – это аббревиатура, которая расшифровывается как "Recreational Active Vehicle with 4-Wheel Drive". Первое поколение модели (1994-2000 годы) в свое время стало настоящим прорывом, однако сегодня оно уже окончательно потеряло актуальность для покупки.

Найти экземпляр без критических проблем с коррозией и исчерпанным ресурсом агрегатов практически невозможно. Именно поэтому редакция Auto24 советует рассматривать б/у RAV4 как вариант для покупки исключительно со второго поколения.

Toyota RAV4 II поколение (XA20, 2000-2005)

В сравнении с предшественником RAV4 второго поколения получил более современный дизайн, существенно улучшенный салон, повышенный уровень безопасности и новые бензиновые двигатели серии AZ с системой изменения фаз газораспределения под названием VVT-i, а также дизельные версии D-4D.

Достоинства: кроссовер имеет просторный салон и удобные съемные задние сиденья, а главный "козырь" – надежные бензиновые моторы: 1,8-литровый 1ZZ-FE (123 л.с.) и 2,0-литровый 1AZ-FE (150 л.с.). При должном обслуживании эти агрегаты способны преодолеть более 300-400 тысяч километров.

Недостатки и проблемы:

ЭБУ автоматической трансмиссии: типичная проблема дорестайлинговых версий (2000-2003) с бензиновым двигателем объемом 2.0 литра – выход из строя электронного блока управления АКПП, что приводит к толчкам при переключении и преждевременном износе коробки. Прихотливые дизели D-4D: крайне чувствительны к качеству горючего, а топливная система и форсунки дороги в ремонте. Склонность к "подъеданию" масла у бензиновых моторов объемом 1.8 литра при больших пробегах. Жестковатая подвеска (хотя она имеет хорошую долговечность). Посредственная коррозионная стойкость.

Актуальность на рынке: крайне низкая. Это первоначальный и бюджетный вариант кроссовера, поэтому найти экземпляр в хорошем техническом состоянии и без ржавчины с каждым годом все сложнее. Цены на RAV4 XA20 колеблются в пределах от 6,5 до 8,5 тысячи долларов.

Toyota RAV4 III поколения (XA30, 2005-2012)

Поколение XA30 стало настоящим бестселлером, именно поэтому оно имело сразу два рестайлинга. Автомобиль существенно вырос в габаритах и получил новую систему полного привода с электронно управляемой муфтой. Трансмиссия достаточно надежна, но рекомендуется заменять масло в редукторе каждые 40 тысяч километров, иначе есть риск, что кроссовер останется сугубо переднеприводным.

Преимущества модели в целом такие же, как и у предшественника: удачные бензиновые моторы объемом 2.0 литра (1AZ-FE на 149 л.с., или 3ZR-FAE мощностью 155 л.с., которые устанавливали после 2010 года) и 2.4 литра (2AZ-FE, 170 л.с.). Поэтому третье поколение медленно теряет в цене и легко реализуется на вторичном рынке даже в 2026 году.

Несмотря на репутацию выносливого автомобиля, RAV4 XA30 все же имеет ряд недостатков и проблем:

Рулевая рейка: стуки и люфты – одна из самых распространенных болячек третьего поколения. Жесткая подвеска и слабая шумоизоляция: автомобиль достаточно жестко отрабатывает неровности дороги, что может понравиться далеко не каждому водителю. Нюансы эксплуатации вариатора: На рестайлинговых версиях с бензиновым 2,0-литровым мотором появился вариатор Multidrive S производства компании Aisin. На самом деле он достаточно надежен, но требует бережной эксплуатации и обязательной замены масла каждые 40-50 тысяч километров. Расход масла: двигатель объемом 2.4 литра (2AZ-FE) начинает "подъедать масло" после 150 тысяч километров пробега. Дизели 2.2 D-4D менее надежны, чем бензиновые агрегаты и имеют существенно более высокую стоимость ремонта.

Актуальность на рынке: достаточно высока. Это один из самых популярных выборов в бюджете от 8 до 13 тысяч долларов. Лучший выбор – второй рестайлинг с 2,0- или 2,4-литровым бензиновым двигателем и АКПП.

Toyota RAV4 IV поколение (XA40, 2012-2018)

Несмотря на платформу Toyota New MC от прошлой модели, четвертое поколение получило стремительный современный дизайн и полноценную гибридную версию во время рестайлинга 2015 года, хотя и потеряло фирменное запасное колесо на багажной двери, которое, в общем-то, нравилось фанатам.

Преимущества и какой двигатель выбрать: атмосферные моторы объемом 2.0 (1AZ-FE, 149 л.с./3ZR-FE 146 л.с.) и 2.5 литра (2AR-FE, 181 л.с.) в сочетании с вариатором, надежным 6-ступенчатым автоматом Aisin или "механикой". Появление гибрида на базе 2,5-литрового двигателя (2AR FXE, 197 л.с.) – еще одно преимущество модели над конкурентами.

Это очень экономичная, надежная и динамичная силовая установка с планетарной трансмиссией e-CVT. Четвертое поколение также отличается доступностью систем активной безопасности Toyota Safety Sense и продвинутых мультимедийных опций.

Недостатки и проблемы:

Жесткая подвеска: к рестайлингу 2015 кроссовер, как и все его предшественники, имел чрезмерно жесткую ходовую часть. Слабое лакокрасочное покрытие: на кузове быстро появляются сколы и царапины. Базовый свет: в начальных комплектациях с галогеновыми фарами качество освещения оставляет желать лучшего. Дизельные версии все еще лучше обходить.

Актуальность на рынке: очень высока. Отличный выбор для тех, кто ищет надежный и современный семейный автомобиль. Особенно ценны рестайлинговые гибридные версии 2015-2018 годов производства с хорошими комплектациями. Стоимость модели колеблется в пределах от 16,5 до 21 тысяч долларов.

Toyota RAV4 V поколение (XA50, 2018-2025)

Пятое поколение построено на современной модульной платформе TNGA-K. Автомобиль получил выразительный внедорожный дизайн, существенно улучшенную управляемость, более жесткий кузов и передовые гибридные системы, в частности плагин-гибридную версию (PHEV).

Достоинства: по сравнению с предшественниками новая архитектура дарит этой генерации лучшую управляемость, высокий уровень комфорта и безопасности. Эталонная экономичность гибридов стала еще заметнее – версии 2.5 HEV (двигатель A-25A FXS, 218 или 222 л.с.) и PHEV (306 л.с.) демонстрируют реальный расход топлива на уровне 4,5-5,5 л/100 км.

Классические атмосферные двигатели также есть в линейке. К тому же они достаточно надежны. Это 2,0-литровый M20A-FKS, выдающий 173 лошадиные силы, или 2,5-литровый A25A-FKS на 203 "лошадки". Новая система полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя муфтами на задних колесах обеспечивает неплохую проходимость при необходимости, но требует своевременного сервиса.

Недостатки и проблемы:

Мультимедийная система: медленная работа экрана (особенно на экземплярах первых лет выпуска) и несколько примитивная графика. Шумоизоляция колесных арок: на высоких скоростях в салоне заметен гул шин и другие аэродинамические шумы. Большое количество "американок": на рынке много восстановленных автомобилей после ДТП из США .

Актуальность на рынке: безапелляционный лидер вторичного рынка среди свежих кроссоверов. Лучший выбор – официальные или качественно восстановленные гибридные модификации. Еще один плюс для владельцев RAV4 5-го поколения – это его высокая рыночная стоимость: автомобиль медленно дешевеет и удерживает высокий ценник на вторичном рынке. За такой автомобиль просят от 23 тысяч долларов за базовые версии и даже до 45 тысяч долларов за PHEV.

Какое поколение Toyota RAV4 выбрать?