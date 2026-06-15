Дизель против гибридов и "бензинок": независимый тест популярных кроссоверов на украинских дорогах

В рамках испытания колонна автомобилей преодолела маршрут протяженностью 400 километров. Тест включал четыре контрольных замера: проверку расхода топлива по бортовому компьютеру на скоростях 90, 110 и 130 км/ч, а также финальный подсчет традиционным способом – по количеству залитых литров во время повторной заправки до полного бака в конце дня.

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Критерии отбора участников и список моделей

Организаторы выбирали кроссоверы для исследования по трем основным критериям:

Самые маленькие представители категории C-SUV без привязки к типу двигателя;

Средние по габаритам модели, но с ограничением по объему двигателя до 1,5 литра (как классические ДВС, так и гибриды);

Исключения – популярные модели, которые на украинском рынке представлены преимущественно или исключительно с системой полного привода (4WD).

Также авторы добавили в список один дизельный автомобиль, чтобы наглядно сравнить его эффективность с современными бензиновыми и гибридными технологиями. В большом сравнительном заезде приняли участие сразу десять автомобилей:

Škoda Karoq (1.4 TSI, 150 л.с., FWD, 8АТ); Ford Kuga (1.5, 186 л.с., FWD, 8АТ); Honda HR-V (Гибрид e:HEV 1.5, 131 л.с., e-CVT); CUPRA Formentor (2.0 TDI, 150 л.с., FWD, 7-DSG); Nissan Qashqai (Гибрид e-Power 1.5, 190 л.с., FWD, редуктор); Nissan Qashqai (MHEV 1.3, 158 л.с., AWD, CVT); Peugeot 3008 (Гибрид 1.2, 136 л.с., FWD, e-DCS 6); Subaru Crosstrek (2.0, 156 л.с., AWD, CVT); Suzuki S-Cross (1.4 Boosterjet, 140 л.с., AWD, 6AT); Mazda CX-30 (2.0 SkyActiv, 165 л.с., FWD, 6АТ).

Измерения на скоростях 90, 110 и 130 км/ч

На первом отрезке при скорости 90 км/ч тройка лидеров сформировалась неожиданным образом. Гибридный силовой агрегат Honda HR-V показал исключительный результат в 4,0 л/100 км. Nissan Qashqai в гибридном исполнении e-Power потреблял лишь чуть больше – 4,4 литра. Дизельный CUPRA Formentor продемонстрировал аналогичный показатель разделив с Nissan второе место, а третье место заняла Škoda Karoq с результатом в 4,9 л/100 км.

При разгоне колонны до 110 км/ч ситуация несколько изменилась. Дизельный CUPRA Formentor перехватил первенство с показателем 4,4 л/100 км. Вторым финишировал Nissan Qashqai e-Power (4,5 л/100 км), а третий результат в 4,7 литра показала Honda HR-V.

Смотрите полный тест на канале “Идеальное Авто”:

Наивысший скоростной режим в 130 км/ч уравнял японских конкурентов: Honda и Nissan e-Power показали одинаковый расход – 5,8 л/100 км. В то же время дизельный CUPRA Formentor оказался на 0,1 литра экономичнее их. Третью позицию неожиданно завоевал Peugeot 3008 с показателем 6,3 л/100 км.

Итоги: кто стал абсолютным лидером по экономичности?

Финальная заправка на АЗС в конце подтвердила интересные наблюдения – бсолютным лидером большого теста стал дизельный CUPRA Formentor со средним реальным показателем 4,95 л/100 км.

Однако современные бензиновые гибриды оказали дизелю серьезное сопротивление: Honda HR-V и Nissan Qashqai e-Power финишировали совсем рядом с результатами 5,08 и 5,31 литра соответственно. На другом конце таблицы оказался американский кроссовер Ford Kuga – как самый тяжелый и мощный участник заездов, он, как и ожидалось, имел самый большой аппетит, хотя такую разницу нельзя назвать критической.

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