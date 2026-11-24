Такую картину показал свежий анализ Института исследований авторынка. Для сравнения исследователи приняли активные объявления в диапазонах $4-5 тыс., $9-10 тыс. и $14-15 тыс. по состоянию на 12 ноября 2026 года. Речь идет именно о ценах в объявлениях, а не о фактических суммах сделок.

За $5 тысяч главное не год, а состояние

Типичный автомобиль в самом дешевом сегменте имеет приблизительно 2006 год выпуска и заявленный пробег 253 тысяч километров. Чаще всего это передний привод и механическая коробка.

Чаще встречаются хорошо знакомые украинским СТО Volkswagen Golf, Opel Astra, Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Fabia.

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Golf в этом бюджете обычно означает четвертое поколение приблизительно в 2002 году с бензиновым 1.6 и механикой. Passat B5+ стоит примерно те же деньги, но типичный пробег уже достигает 300 тысяч километров. Skoda Octavia Tour немного младше, но тоже часто имеет под 280 тысяч пробега.

Поэтому погоня за более престижной эмблемой здесь может дорого обойтись. Audi A6 за $5 тысяч найти несложно, но типичной машине будет около 25 лет, а пробег может превышать 300 тысяч километров.

В этом бюджете правило простое: техническое состояние важнее года, комплектацию и даже модель.

$10 тысяч уже заметно меняют выбор

Именно около десяти тысяч долларов сегодня находится центр массового украинского вторичного рынка. Auto24 ранее подробно разбирал, какие автомобили реально можно купить до $10 000 в 2026 году.

По данным ИДА, типичный автомобиль в диапазоне $9-10 тысяч уже примерно в 2012 году, а медианный пробег уменьшается до 225 тысяч километров.

Главное изменение даже не в возрасте. Автомат, робот или вариатор уже имеют 61,6% машин. Для сравнения, около $5 тысяч таких всего 19,6%.

Одним из самых массовых вариантов становится Volkswagen Passat B7. Приблизительно за $9500 это чаще всего дизельный автомобиль 2012 года с 2.0 TDI и автоматом. Рядом Skoda Octavia A5, Nissan Qashqai и значительно более молодой Volkswagen Golf VII.

Есть и характерный для украинского рынка американский вариант – Ford Fusion примерно 2014 года.

То есть $10 тысяч позволяют выбирать уже не просто "живой автомобиль", а кузов, трансмиссию и класс.

За $15 тысяч начинаются кроссоверы и премиум

Следующие пять тысяч сменяют картину еще сильнее. Типичный год выпуска смещается примерно к 2015 году, а медианный пробег падает до 177 тысяч километров.

Автоматизированная трансмиссия уже у 85,8% предложений, а полный привод - у 44,2%.

За $14-15 тысяч можно найти Volkswagen Passat B8 примерно в 2016 году или Nissan Rogue в 2017 году. Причем типичный Rogue имеет около 143 тысяч километров пробега и полный привод.

Такие кроссоверы массово попадают в Украину из США. Auto24 уже рассказывал, что Nissan Rogue 2015-2017 годов после доставки и восстановления часто вкладывается примерно в $10-15 тысяч.

Но тут же начинается другой соблазн – премиум. За те же деньги продаются BMW 5 Series F10, BMW 3 Series F30 и Audi Q5.

И здесь бюджет на покупку уже не стоит путать с бюджетом на владение. Старший BMW или Audi может стоить столько же, сколько младший массовый кроссовер, но ремонт подвески, трансмиссии или дизеля быстро изменит арифметику.

Что на самом деле дают дополнительные $10 тысяч

Интереснее всего видно не на конкретных моделях, а на структуре рынка. Переход от $5 до $15 тысяч уменьшает типичный пробег примерно с 253 до 177 тысяч километров. Доля автоматов растет с 19,6% до 85,8%, а полного привода – с 4,9% до 44,2%.

Но даже более дорогой автомобиль нужно тщательно проверять. Особенно это касается машин из США: по данным одного из исследований, о котором писал Auto24, записи о повреждениях имели 56% проверенных в Украине автомобилей.

Поэтому умнее всего использовать не весь бюджет на саму покупку. Лучше оставить запас на диагностику, первое большое ТО и неожиданный ремонт. Потому что $15 тысяч могут купить гораздо больше автомобиля, чем $5 тысяч, но вместе с ним иногда покупается и гораздо дороже обслуживания.