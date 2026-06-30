Календарь заторов на летние каникулы 2026 года: когда на дорогах Европы будет наиболее оживленно

Дополнительный трафик создадут путешественники из Гессена, Рейнланд-Пфальца и Саарланда, которые отправятся во вторую волну отпусков. Об этом пишут эксперты ADAC и ряда других отраслевых ресурсов.

Не следует забывать о потоке отдыхающих из Нидерландов, Скандинавии и других стран Северной Европы, которые традиционно отправляются на Адриатическое побережье. В связи с этим движение на главных автомагистралях Германии, Австрии, Словении и Хорватии будет максимально интенсивным.

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Когда лучше не выезжать

Наиболее сложная ситуация прогнозируется:

в пятницу после обеда;

в субботу утром;

в воскресенье после обеда.

Наименьшая загруженность ожидается в понедельник и вторник, если избегать часов пик.

Сложную ситуацию усугубляют почти тысяча дорожных ремонтов на немецких автобанах, а также аварийные работы из-за повреждения покрытия после сильной жары.



Летние каникулы начались в шести немецких землях: в эти выходные на нескольких автомагистралях ожидается интенсивное движение транспорта. Фото: Йоран Штайнзик

Самые проблемные маршруты в Хорватию

Особенно сложной будет дорога к Адриатическому морю. В Словении прогнозируются большие пробки возле туннеля Караванке на автомагистрали А2, где время ожидания может достигать 1–2 часов. Интенсивное движение также ожидается на трассе Любляна – Копер (А1), вокруг Любляны и Постойны, а также на автомагистрали А4 в направлении Загреба.

В Хорватии традиционно наиболее перегруженным станет платный пункт Лучко возле Загреба, где в субботу задержки могут достигать 2–2,5 часа.

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Значительные пробки возможны также на автомагистрали А1 перед туннелями Мала Капела и Свети Рок, а также на объездной дороге Загреба и транспортной развязке Босильево, где разделяются потоки в сторону Риеки, Истрии и Далмации.

Жара также влияет на дорожное движение

Этим летом дорожную ситуацию осложняет не только большое количество туристов. Из-за высоких температур на отдельных участках старых автомагистралей возникают деформации дорожного покрытия, что вынуждает дорожные службы срочно вводить ограничения скорости или организовывать ремонтные работы.

Местами движение транспорта замедляется до скорости пешеходов. Коллаж: Валентин Ожго, Авто24

В то же время во многих странах действуют летние ограничения для грузового транспорта. В Германии грузовикам весом свыше 7,5 тонн запрещено передвигаться каждую субботу с 7:00 до 20:00 в течение июля и августа, а в воскресенье запрет действует почти весь день.

Это частично снижает нагрузку на автомагистрали.

Календарь пробок ADAC показывает, какие выходные особенно загружены на автомагистралях Германии. Инфографика: ADAC

Как правильно формировать аварийную полосу

Во время пробок водители должны создавать аварийную полосу сразу, как только движение начинает замедляться, а не только после появления автомобилей экстренных служб.

Правило простое: транспорт в крайней левой полосе максимально смещается влево, а все остальные автомобили – вправо. В узких ремонтных зонах рекомендуется оставлять достаточную дистанцию между автомобилями, чтобы в случае необходимости можно было быстро освободить проезд для спасателей.

При любых обстоятельствах и любой плотности потока водители должны быстро создать аварийную полосу проезда. Фото: сайт autoviny.sk

Во многих европейских странах за несоблюдение этого правила предусмотрены значительные штрафы – в Германии они могут достигать 320 евро (16 351 грн).