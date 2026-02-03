Камеры не помогают: в Киеве зафиксирована рекордная смертность в ДТП за последние восемь лет

Столица Украины в 2025 году продемонстрировала худшие показатели смертности на дорогах за последние восемь лет. По данным полиции, в результате дорожно-транспортных происшествий в Киеве погибли 145 человек. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 107 погибших, что означает рост на 35,5 процента. Большее количество жертв фиксировалось только в 2017 году.

Параллельно выросло и количество травмированных. В течение 2025 года в ДТП в столице пострадали 2213 человек, что на 107 больше, чем годом ранее. Хотя темпы роста травматизма ниже, чем смертности, общая тенденция остается негативной.

Основные причины смертельных аварий

Полиция называет три ключевых фактора, которые чаще всего приводят к фатальным последствиям.

Превышение безопасной скорости движения, что остается главной причиной смертельных аварий в городе.

Нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, которые создают критическую опасность для пешеходов.

Неправильная смена направления движения без перестроения, что часто приводит к лобовым или боковым столкновениям.

Эксперты отмечают, что эти причины имеют системный характер и остаются неизменными на протяжении последних десятилетий.

Законодательный фактор

На фоне роста аварийности нардепы поднимают вопрос законодательных изменений. Главная цель – увеличение штрафов для водителей. Штрафы для пешеходов пересматривать даже не собираются. На протяжении нескольких лет в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которые предусматривают:

Уменьшение допустимого превышения скорости с плюс 20 до плюс 10 км/ч.

Усиление штрафов и введение временного лишения права управления на срок от шести до двенадцати месяцев за системные нарушения.

Введение ответственности за превышение допустимого уровня шума и дрифт в пределах города.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже несколько лет не выносит эти инициативы на полноценное рассмотрение, поскольку принятие подобных законов может серьезно навредить рейтингам украинской власти, которые сейчас не на самом высоком уровне.

Камеры контроля скорости

Как показала практика, контроль скорости с помощью камер автофиксации является очень хорошим источником наполнения бюджета. Но на количество аварий на дорогах наличие или отсутствие камер почти не влияет.

Более того, по украинским законам ответственность за штрафы зафиксированы на дорожные камеры несет юридический владелец автомобиля, а не его водитель. Это имеет явные признаки несоответствия сразу нескольким статьям Конституции Украины. Конституционный Суд уже более пяти лет не может вынести ни одного решения по этому вопросу.