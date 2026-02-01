Камеры с искусственным интеллектом фиксирует телефон в руках водителя: как работает MONOcam в Германии

Монокамеры с искусственным интеллектом отслеживают водителей за телефон не только возле уха, но и в руке ниже руля. Они отличаются от традиционных камер контроля скорости почти всем, общее разве лишь то, что объектив направлен на дорогу.

Как пишет Interia Motoryzacja, в центре ракурса съемки не номерной знак, а водитель. Здесь не просто фиксация, а обработка изображения искусственным интеллектом по специально разработанному алгоритму. Таким образом в Германии искусственный интеллект проверяет, пользуются ли водители своими телефонами во время управления автомобилем.

Пока это единственная система в стране, но первыми ее начали тестировать на своих дорогах Франция и Великобритания, где технология оказалась на удивление эффективной.



Как работает система MONOcam

Monocam – это камера высокого разрешения, установлена на эстакаде или специальной мачте под углом к лобовому стеклу. Она фотографирует салон автомобиля, а программное обеспечение на основе искусственного интеллекта уже отбирает и обрабатывает необходимое – водителей с телефоном в руке.

Опыт французов и британцев в Германии оказался эффективным. Фото: Харальд Тайтл

ИИ анализирует снимки по двум критериям:

наличие мобильного телефона в зоне водительского места;

характерное положение руки, указывающее на использование устройства.

Только при одновременном выполнении обоих условий изображение передается на проверку полицейскому, который и принимает окончательное решение о штрафе.

Правовая база и места установки

Для запуска MONOcam в Рейнланд-Пфальце пришлось изменить Закон о полиции, ведь система обрабатывает персональные данные, что является вмешательством в право граждан на информационное самоопределение.

Выполнено еще одно конституционное требование: каждый гражданин должен знать, что он находится в зоне работы приборов фотофиксации и его снимают. Водителей предупреждают о таком контроле установленными на обочине специальными знаками с надписью "Überwachung Handyverbot".

Правовую основу выдержано: в зоне работы камеры с искусственным интеллектом водителей предупреждают о том, что их снимают, но фотофиксация не подлежит распространению третьим лицам. Коллаж: Авто24

Первые камеры появились на автобанах A60 возле Майнца и A61 вблизи Гундхайма. Все фото, где нарушение не зафиксировано, автоматически удаляются. В качестве доказательства остаются только те, где водители игнорируют требование ПДД о запрете пользования телефоном во время управления транспортным средством

Опыт Франции и Великобритании

Подобные камеры уже доказали эффективность в других странах. В Великобритании за 72 часа тестирования в 2023 году было зафиксировано почти 300 нарушений, более половины - использование телефона за рулем.

Французские системы пошли еще дальше: они также проверяют ремни безопасности и соблюдение дистанции.

Штрафы за телефон за рулем

Финансовые санкции за пользование телефоном за рулем каждая страна устанавливает на основании собственных расчетов. В Европе единого тарифа пока не существует, хотя речь об этом уже ведется.

Где и сколько "тянет" телефон:

Германия – 100 евро (5 100 грн) и 1 штрафной балл.

– 100 евро (5 100 грн) и 1 штрафной балл. Франция – 135 евро (6 900 грн) и 3 балла (4 нарушения – риск потери прав).

– 135 евро (6 900 грн) и 3 балла (4 нарушения – риск потери прав). Польша – 500 злотых (6 000 грн) и 12 баллов – фактически максимум за два нарушения.

Искусственный интеллект по разработанному алгоритму фиксирует машину, ее номер и лицо водителя с указанием даты, времени и локации. Скриншот: Авто24

Что в Украине

В Украине использование мобильного телефона за рулем также запрещено, если водитель держит его в руке. Согласно ПДД, разрешены только разговоры через hands-free. За нарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Сейчас на украинских дорогах не используются камеры с искусственным интеллектом, подобные немецкой MONOcam, которые автоматически фиксируют телефоны в руках водителей. Контроль осуществляется патрульной полицией непосредственно на дороге или при рассмотрении видео с нагрудных камер.

С верхней точки камеры фиксируют всех, но искусственный интеллект отбирает для дальнейшего реагирования только те фото автомобилей, водители которых игнорируют требования. Коллаж: Авто23

Почему "телефон" опасен

При скорости 100 км/ч авто проезжает около 28 метров в секунду. Даже короткое сообщение означает несколько секунд "слепого" движения.

Исследования показывают: реакция водителя с телефоном в руке замедляется почти так же, как при 0,8 промилле алкоголя в крови.

Использование мобильного телефона во время управления автомобилем увеличивает риск аварий в шесть раз. Именно поэтому эксперты призывают не только к ужесточению штрафов, но и к использованию современных технологий по всей стране.