Канада может стать первой страной, где видеорегистраторы будут обязательными для грузовиков

Идея появилась после нескольких резонансных аварий, при расследовании которых возникали трудности с определением виновников. Об этом пишет 40ton.net.

Новые требования будут касаться грузовиков с полной массой более 11,8 тонн – именно для такой техники в Канаде и США нужны коммерческие водительские права категории C&E.

Читайте также Фуры и автобусы в ЕС отныне комплектуются "черными ящиками", но не все

Регистратор должен видеть впереди все

Камеры должны быть направлены вперед через лобовое стекло и непрерывно фиксировать дорожную обстановку. В проекте правил прописаны и технические требования.

Во-первых, видеорегистраторы должны записывать видео в формате не ниже Full HD 1080p, иметь ночной режим и хранить записи не менее 72 часов.

Во-вторых, за отсутствие устройства или его неисправность перевозчикам будут грозить штрафы.

Свидетель станет неподкупным

Главная цель нововведения – упростить расследование ДТП с участием большегрузного транспорта. Записи с камер планируют использовать как обязательный доказательный материал для полиции, страховых компаний и судов.

Чиновники считают, что это поможет быстрее устанавливать последовательность событий перед аварией и уменьшит количество спорных ситуаций.

Читайте также Человека из кабины автономной фуры просят на выход

Канада выходит в пионеры

Фактически Канада может стать одной из первых стран, где видеорегистраторы для грузовиков получат статус обязательного элемента безопасности на уровне законодательства.

В то же время транспортные ассоциации уже дискутируют о стоимости внедрения таких систем и возможных вопросов конфиденциальности для водителей.