Канада увеличила квоту на импорт китайских автомобилей почти до 35 тысяч единиц

В январе Канада и Китай объявили о новом стратегическом партнерстве, предусматривающее импорт 49 000 китайских электромобилей и гибридов с применением пошлины по ставке наибольшего содействия в размере 6,1 процента. Carscoops.

Результаты первого этапа и новые лимиты импорта

Согласно данным Министерства международных дел Канады, с 1 марта по 31 августа в страну было импортировано 15 603 электрических и гибридных автомобилей, что на 8 897 единиц меньше разрешенной квоты первого периода.

Правила правительства предусматривают, что базовый объем второго периода составляет 24 500 автомобилей, однако в него добавляются любые неиспользованные объемы с предыдущего этапа. Благодаря этому общий допустимый лимит импорта на второй период увеличен до 33 397 единиц.

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Квоты действуют по принципу "кто первый пришел, тот первый обслуживается", что стимулирует автопроизводителей ввозить машины как можно раньше, хотя правительство обещает следить за соблюдением равного доступа компаний к льготным тарифам.

Основные бенефициары и выход новых брендов на рынок

Хотя официальное ведомство не дает разбивки по конкретным брендам, издание Auto News сообщает, что главным бенефициаром сделки остается компания Tesla, которая импортирует модель Model 3 Premium китайского сборника по цене от 39 490 канадских долларов (28 532 доллара США).

Помимо Tesla, от снижения тарифов выиграли такие бренды, как Lincoln, которая в августе компания приступила к импорту модели Nautilus Hybrid, обеспечив 259 продаж в сегменте гибридов, а также Lotus и Polestar, которые активизировали поставки автомобилей китайского производства на канадский рынок.

В ближайшее время к известным маркам могут присоединиться традиционные китайские бренды. По данным Auto News, автомобили компаний BYD, Chery и Geely уже проходят процесс сертификации и подмечены во время испытаний на дорогах Канады, а их официальный выход на рынок ожидается в следующем году.