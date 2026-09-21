Канадцы показали необычный военный электробайк: в Украине бы такой точно не помешал

Над проектом разработчики работали более трех лет совместно с военными и консультантами. Это был ответ на современные вызовы и запросы армейских мобильных групп. Производитель дает описание инновационной для канадского оборонного ведомства двухколесной машины на своей веб-странице.

Пригодился опыт, полученный украинскими военными, поскольку уже в конце второго и начале третьего года войны в подразделениях ВСУ уже массово использовали мотоциклы, хотя незначительные поставки начались еще весной 2022-го, в том числе тогда войска получили первые электрические байки отечественных компаний. ELEEK да Delfast.

Созданный для военных задач

Dispatch позиционируется как легкая электрическая платформа для разведки, наблюдения, рекогносцировки, связи и логистики.

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Именно такое операционное направление заказали службы снабжения министерства обороны для своих подразделений. К таким специализациям побуждал опыт войны в Украине.

Подвешенная на рычагах балочная вилка может выдерживать втрое большую нагрузку, чем обычные телескопические вилки, устанавливаемые на гражданских мотоциклах. Фото: NorthForge

Война в Украине доказала, что аккумуляторные машины надежнее, поскольку современные средства радиоэлектронной борьбы, включая использование вооруженных беспилотников, способны быстро обнаруживать и нейтрализовать транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания благодаря их тепловым и шумовым характеристикам.

Правда, канадцы расширили функционал и добавили отдельное направление, которое в подразделениях украинских сил обороны еще не используется. Речь идет о поддержке беспилотников: мотоцикл должен перевозить, разворачивать и возвращать БПЛА, а также обеспечивать полевую зарядку.

Здесь отказались от китайских аккумуляторов, берут их из города Магог, Квебек, где SysNergie производит знаменитые аккумуляторы для четырехсезонного питания морских буев. Фото: NorthForge



Балковая вилка и алюминиевый монокок

Внешне Dispatch больше всего запоминается необычной передней подвеской с балочной вилкой. Основу конструкции составляет алюминиевый монокок, рассчитанный на ремонт и модификацию в полевых условиях.

По плану разработчиков, мотоцикл можно разобрать минимальным набором инструментов, а в транспортном состоянии он помещается в компактный ящик. Это должно упростить его перевозку и ремонт вдали от сервисной базы.

При необходимости мотоцикл пригоден для использования на дорогах общего пользования, потому фары, габариты и стоп-сигналы специально поставили. Фото: NorthForge

Три батареи вместо одной

Главная техническая особенность Dispatch – силовая установка с тремя сменными аккумуляторными модулями. Их можно заменить менее чем за минуту.

Система имеет резервирование: NorthForge заявляет, что даже в случае отказа двух из трех аккумуляторных модулей мотоцикл должен оставаться на ходу.

Замена аккумулятора быстра, хотя здесь три модуля со встроенным резервированием. Фото: NorthForge

200 км хода и 200 кг груза

Заявленный запас хода Dispatch достигает 200 км, максимальная скорость – около 110 км/ч, а масса мотоцикла с тремя батареями составляет около 140 кг.

При этом электрический байк рассчитан на перевозку до 200 кг груза. Высота сиденья – 780 мм, это тот же диапазон, что и у Yamaha TW200. Расчетный рабочий диапазон температур составляет от– 45 до +45 °C, а целевой уровень шума – менее 50 дБ.

Премьерный показ байка на выставке Cansec 2026, где заявлено: амортизация военной версии двухместного электромотоцикла здесь не хуже, чем у роскошных Ducati, Kawasaki, BMW Motorrad, Yamaha или Harley-Davidson. Фото: NorthForge

Что говорят о надежности

Dispatch разрабатывали с учетом полевого обслуживания. Конструкция должна быть применима к ремонту ручными инструментами, а сам мотоцикл рассчитан на работу в сложных условиях – от песка до низких температур и высокой влажности.

" В Украине распространенный в войсках электрический мотоцикл ELEEK Atom Military для таких сделок с прицепом не очень подходит. Наш эндуро больше разведчик, штурмовик, связист, но не тягач. Он имеет массу около 80 кг, тогда как Dispatch весит почти 140 кг, – отмечают в редакции Авто24

В отличие от Украины, где также используются мотоциклетные прицепы, но бокового размещения, Dispatch не карбюраторный, а электрический с задним дышлевым одноосным прицепом. Фото: NorthForge

Следовательно, канадский мотоцикл рассчитан на значительно больший груз и имеет вдвое больший заявленный запас хода, что для мобильных групп БПЛА и логистических операций более подходит.

Эксперты Авто24 не отвергают мнение, что с учетом дружеских контактов правительственных кругов и мощной заокеанской диаспоры канадская компания NorthForge Mobility может передать в ВСУ на испытание свой электрический мотоцикл-тягач с одноосным прицепом. Правда, это только предположение редакции.

Сколько стоит?

С ценой ситуация любопытная: NorthForge пока не называет стоимость Dispatch. Мотоцикл входит в фазу испытаний, озвученные характеристики остаются предметом инженерной проверки и возможных изменений.

Тихий, мощный, выносливый и по тепловым и шумовым характеристикам незаметен на экранах мультисенсорных оптико-электронных систем. Фото: NorthForge