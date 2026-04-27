Капсула времени из 80-х: на аукцион выставили Toyota Supra Turbo с минимальным пробегом

Этот конкретный автомобиль был приобретен новым 6 февраля 1988 года в городе Свифт-Каррент (Канада). Судя по фотографиям, большую часть своей жизни спорткар провел в выставочном зале дилерского центра, что позволило сохранить кузов и технические узлы в идеальном состоянии, отмечает Carscoops.

Одной из самых удивительных особенностей лота является наличие оригинальных заводских шин, установленных еще на конвейере. Хотя для коллекционной ценности это является огромным плюсом, представители аукциона Mecum отмечают, что в случае использования автомобиля по назначению резину придется заменить из-за ее возраста.

Технические характеристики и интерьер

Под капотом расположен оригинальный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом (7M-GTE). Его мощность составляет 231 лошадиную силу, а крутящий момент – 325 Нм. Мощность передается на заднюю ось через классическую пятиступенчатую механическую коробку передач и дифференциал повышенного трения.

Даже по современным меркам такие характеристики обеспечивают достойную динамику и удовольствие от вождения. Салон автомобиля выполнен в характерном для 80-х годов стиле: отделка с бордовой кожей, покрывающей сиденья, дверные панели и руль, оригинальные коричневые коврики и полный комплект инструкций пользователя.

Эстетика эпохи и коллекционная ценность

В отличие от современной модели GR Supra, разработанной совместно с BMW, этот экземпляр олицетворяет аутентичную инженерную школу Toyota. Автомобиль оснащен кузовом типа “targa” со съемной крышей и культовыми выдвижными фарами, которые стали визитной карточкой спортивных машин того времени.

Оценочная стоимость лота пока не разглашается, ведь торги пройдут 16 мая. Однако учитывая растущий спрос на японскую классику и исключительно малый пробег, цена может достичь рекордных отметок для данного поколения.

Почему Toyota Supra A70 становится новой целью коллекционеров?

Хотя третья генерация Toyota Supra не является такой культовой среди автомобильных фанатов, как модель в кузове A80, именно поколение A70 стало первым, где название “Supra” полностью отделилась от модельной линейки Celica. Supra A70 начала переход бренда в высшую лигу спортивных авто, где уже были Mazda RX-7 и Nissan 300Z.

Кроме того, подобные “капсулы времени” всегда вызывают интерес у коллекционеров по всему миру – недавно в Украине выставили на продажу идеальный Mercedes-Benz W124 с пробегом 126 тысяч километров.