Капсула времени из Харькова: стоит ли отдавать 3500 долларов за идеальный ВАЗ-2107

Как сообщает портал TopGir со ссылкой на объявления маркетплейса AUTO.RIA, выставленный на продажу экземпляр является рестайлинговой версией первого поколения. Продавец уверяет, что классический седан не имеет никаких замечаний по поводу технического состояния, а запасным колесом за все время эксплуатации даже не пользовались.

Под капотом этой находки установлен хорошо знакомый бензиновый 1,5-литровый двигатель, работающий в паре с традиционной механической коробкой передач. Тяга, по классической для этого семейства компоновке, передается исключительно на задние колеса.

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Владелец серьезно подошел к сохранности машины, поэтому кузов прошел полную антикоррозионную обработку. Кроме того, на автомобиль дополнительно установили защиту двигателя и колесных арок, а в салоне появилась магнитола с динамиками.

Капсула времени. Родной пробег 25 тысяч километров. Первый владелец из салона,– автор объявления.

Заявленная стоимость в 157605 гривен (эквивалент 3500 долларов) выглядит довольно амбициозно для отечественного автопрома. Однако, если посчитать, то за все время машина преодолевала в среднем чуть больше 1100 километров в год, что делает ее интересным вариантом для коллекционеров.

Не единственные находки этой осенью

Напомним, ранее мы писали об еще одном интересном экземпляре для ценителей классики. На Львовщине выставили на продажу идеальную ВАЗ-21099 2004 года выпуска, которая все время хранилась в теплом гараже и проехала всего 13 тысяч километров. За сохранную машину владелец просит 3999 долларов.

Также на отечественном рынке периодически появляются и другие интересные предложения. Например, в Ровенской области нашли почти новый Daewoo Sens от первого владельца за 2800 долларов, а в Закарпатье продают классический ЗАЗ-968А с мизерным пробегом, который оценили в 247 тысяч гривен.