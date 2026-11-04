Капсула времени из Николаева: стоит ли отдавать 3999 долларов за идеальный ЗАЗ Sens в заводской краске

Как сообщает издание TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, красная легковушка все это время хранилась в сухом гараже. Продавец уверяет, что кузов машины никогда не перекрашивали, включая бамперы, а на колесах до сих пор стоят заводские шины.

Вместе с транспортным средством новый владелец получит два ключа и оригинальную сервисную книгу. "Состояние нового авто",– именно так характеризует свою машину автор объявления, добавляя, что техническое обслуживание уже полностью выполнено.



Фото: AUTO.RIA

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Технические нюансы и адекватность прайса

Под капотом этой находки установлен хорошо знакомый украинским водителям 1,3-литровый двигатель МеМЗ-307 мощностью 70 лошадиных сил. Этот агрегат, созданный Мелитопольским моторным заводом, получил впрыск горючего, электронную систему управления и работает в паре с классической механической коробкой передач.

Заявленная стоимость в 187 793 гривны может показаться слишком высокой для отечественного автопрома. Однако для ценителей аутентичной техники такой скудный пробег и сохранность каждой детали часто становятся решающим аргументом для покупки.



Фото: AUTO.RIA

Другие находки на украинском рынке

Напомним, ранее мы писали о других интересных капсулах времени, периодически появляющихся в продаже. Например, в Ровенской области нашли почти новый Daewoo Sens от первого владельца, который оценили в 2800 долларов.

Также на отечественном рынке можно встретить и советскую классику в идеальном состоянии. В частности, в Закарпатье продают классический ЗАЗ-968А с мизерным пробегом за 247 тысяч гривен, а в Запорожье выставили коллекционный ВАЗ-2106, за который просят впечатляющие 20 тысяч долларов.