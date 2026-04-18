"Капсула времени": Mercedes-Benz W123 с пробегом в 29 тысяч километров выставили на продажу

Модели серии W123 вошли в историю как эталон надежности и качества сборки, отмечает Auto24. Однако найти такой автомобиль со столь малым пробегом – задача почти невозможна.

Читайте также: Новый Mercedes-Benz EQS поразил запасом хода

Миллионник, почти не видевший дорог

Выставленный на торги в США седан окрашен в классический цвет Smoke Silver Metallic и сохранил все оригинальные детали, включая 14-дюймовые легкосплавные диски и хромированные элементы кузова, пишет Carscoops. Под капотом установлен 3,0-литровый пятицилиндровый турбодизель на 123 лошадиные силы и 249 Нм крутящего момента.

Несмотря на то, что двигатель не демонстрирует спортивной динамики, он славится своей выносливостью, из-за чего заслужил статус “миллионника”. Сообщается, что недавно автомобиль прошел полное техническое обслуживание в профильном сервисе Woods & Barclay, где специалисты привели силовой агрегат в идеальное рабочее состояние.

Главный элемент – заводские шины Continental

Интерьер автомобиля переносит в золотую эру Mercedes-Benz. Черная обивка сидений, идеально сохранена приборная панель и отделка натуральным деревом зебрано выглядят так, будто машиной никогда не пользовались. В салоне даже осталась оригинальная кассетная стереосистема Becker Grand Prix и рабочий автоматический климат-контроль.

Наиболее шокирующей деталью являются колеса. На автомобиле до сих пор установлена заводская резина Continental, изготовленная в 1985 году. Хотя для коллекционной ценности это огромный плюс, новому владельцу придется немедленно заменить шины перед поездкой, поскольку за четыре десятилетия резина потеряла свои свойства и точно стала опасной для эксплуатации.

Также интересно: Цепная реакция: в США из-за невнимательности водителей в ДТП попало более 10 автомобилей

Исключительное сохранение, подтвержденная история без аварий и мизерный пробег делают этот экземпляр не просто средством передвижения, а надежным объектом для инвестиций. Несмотря на то, что торги еще продолжаются, актуальная цена лота на момент публикации уже составляет почти 35 тысяч долларов.