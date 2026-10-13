Капсула времени по цене новой машины: в Запорожье обнаружили идеальный ВАЗ-2106 за $20 000

Как сообщает издание ТопЖир со ссылкой на объявления на платформе AUTO.RIA, красный седан 1978 года выпуска относится к первому поколению модели. Под капотом этой находки установлен классический бензиновый 1,6-литровый двигатель, работающий в паре с механической коробкой передач.

Главная фишка этого экземпляра состоит в его невероятном состоянии. По словам продавца, кузов не имеет ни одной подкраски, а салон сохранился в первозданном виде. Что касается пробега, то в характеристиках указано 26 тысяч километров, хотя в самом описании владелец дважды отмечает цифру в 28 тысяч.



Фото: AUTO.RIA

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Владелец позиционирует машину исключительно как коллекционный экземпляр, поэтому и выставил ценник в 19999 долларов, округляя его в описании до 20 тысяч. "Главная ценность этого экземпляра– его сохранность",– отмечает автор объявления. Согласно данным сервисных центров, автомобиль имел только одного владельца, а последняя операция по перерегистрации прошла еще весной 2017 года.

Не единственная находка на рынке

Напомним, ранее мы писали о других интересных капсулах времени, периодически появляющихся в Украине. К примеру, в Одессе выставили на продажу генеральскую ГАЗ-24 Волга 1974 года с пробегом 18 тысяч километров, за которую просят впечатляющие 50 тысяч долларов.

Также во Львовской области ищет нового владельца идеальная ВАЗ-21099 2004 года выпуска. За сохранившуюся машину, которая все время стояла в теплом гараже и проехала всего 13 тысяч километров, просят значительно скромнее 4000 долларов.