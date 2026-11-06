Капсула времени с нюансами: в Кропивницком продают почти новую Toyota Corolla 2008 года

Как сообщает издание TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, автомобиль оснащен надежным 1,6-литровым двигателем мощностью 124 лошадиные силы и механической коробкой передач. Именно это десятое поколение модели, выпускаемое на японском заводе Takaoka, впервые получило мотор с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i.



Фото: AUTO.RIA

Несмотря на привлекательные цифры на одометре, у истории машины несколько белых пятен. Согласно открытым реестрам, седан сменил уже трех владельцев, а последняя перерегистрация по договору купли-продажи состоялась в конце сентября 2023 года.

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К тому же продавец не предоставил документальных подтверждений реального пробега или информации об условиях хранения кузова. В карточке товара также есть разногласия по топливу: система указывает на наличие газобаллонного оборудования, тогда как в описании фигурирует только бензин. "Этот нюанс требует обязательного уточнения непосредственно у капота",– отмечают обозреватели.

Что еще интересного на рынке эксклюзива

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Кривом Роге нашли почти новую Kia Rio 2010 года выпуска из ГБО, которую оценили более чем в 370 тысяч гривен.

Кроме того, в Харьковской области выставили на продажу идеальный Mitsubishi Lancer X с пробегом 50 тысяч км. За сохраненный японский седан в заводской покраске владелец просит 9000 долларов, что вполне может стать предметом разумного торга.