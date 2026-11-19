Как сообщает издание TopGir Со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, этот переднеприводный хэтчбек оснащен классической механической коробкой передач. Продавец утверждает, что кузов машины полностью сохранил заводское лакокрасочное покрытие, а в конструкцию не вносилось никаких изменений.

Салон автомобиля также соответствует статусу капсулы времени. По словам нынешнего владельца, на сиденьях и руле нет никаких потертостей или следов эксплуатации.

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Загадка пробега и юридическая история

При проверке автомобиля по VIN-коду базы данных не обнаружили предварительные показатели одометра. Поэтому цифра в 6 тысяч километров указана исключительно со слов продавца, хотя он и готов предоставить машину для детального осмотра на любом СТО.

Юридическая история этой Таврии оказалась достаточно прозрачной. Последнее регистрационное действие зафиксировали совсем недавно– 10 октября 2026 года, когда хэтчбек был переоформлен на нового владельца по праву наследования.

Проверка реестров по состоянию на 18 ноября подтвердила, что машина не участвовала в официально зарегистрированных ДТП и не имеет страховых случаев. Заявленный прайс составляет 165 тысяч гривен, однако владелец допускает аргументированный торг непосредственно у капота.

Другие капсулы времени на украинском рынке

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Киеве нашли идеальный ЗАЗ-968М с пробегом всего 189 километров, а также почти новый ЗАЗ Lanos 2013 года выпуска за 263 тысяч гривен.

Для любителей отечественного автопрома выбор действительно есть. Например, в Николаеве выставили на продажу идеальный ЗАЗ Sens в заводской краске за 3999 долларов, а поклонники классики могут присмотреться сохраненного ВАЗ-2104, который отдают за 170 тысяч гривен.