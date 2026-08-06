Капсула времени: в Украине продают Mitsubishi Lancer X с пробегом всего 13 тысяч километров

В Виннице на продажу выставили необычный Mitsubishi Lancer X 2010 выпуска с заявленным пробегом всего 13 тыс. км. За седан просят 11 800 долларов. Об этом пишет topgir.com.ua.

Автомобиль продается через AUTO.RIA. По словам владельца, это официальный Lancer, приобретенный новым в дилерском центре Mitsubishi в Виннице. За все время эксплуатации автомобиль имел одного владельца, одну регистрацию и один техпаспорт.

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Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с механической коробкой передач. Продавец отмечает, что автомобиль имеет среднюю комплектацию.

Особенностью этого экземпляра называют его состояние. В объявлении говорится, что все кузовные элементы остались заводскими, а также сохранены оригинальные лобовые стекла, запасное колесо и даже комплект родных шин.

По словам продавца, автомобиль все время хранился в гараже, а кузов, салон и днище практически не имеют следов эксплуатации и находятся в состоянии, приближенном к новому.

Вместе с автомобилем новому владельцу будет передана сервисная документация и один ключ.

Mitsubishi Lancer X дебютировал в 2007 году и стал одним из самых известных японских седанов своего времени. Модель ценят за надежную конструкцию, управляемость и спортивный дизайн, а экземпляры со столь малым пробегом ныне встречаются крайне редко.