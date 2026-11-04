Капсула времени за 11 тысяч долларов: во Львове нашли 40-летнюю ГАЗ-24 Волгу с мизерным пробегом

Как сообщает портал TopGir со ссылкой на объявления маркетплейса AUTO.RIA, выставленный на продажу автомобиль относится к первому поколению после второго обновления. Седан оснащен классическим бензиновым двигателем объемом 2,4 литра на 95 лошадиных сил, работающим в паре с традиционной механической коробкой передач.

Продавец оценивает свою машину в 11 555 долларов, что в пересчете составляет более 542 тысяч гривен. В описании он утверждает, что экземпляр сохранил оригинальное исполнение и является одним из последних выпускаемых ГАЗ-24, позиционируя его исключительно как коллекционную находку.

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Несмотря на громкий статус капсулы времени, объявление оставляет несколько важных вопросов потенциального покупателя. Указанный в карточке пробег в 5 тысяч километров никак документально не подтверждается, а информация о возможной реставрации или ремонте агрегатов вообще отсутствует.

Кроме того, согласно регистрационным данным, эта Волга сменила уже троих владельцев. Последняя операция в сервисном центре состоялась относительно недавно, 4 апреля 2025 года, и была связана с изменением цвета кузова, хотя подробности этого перекраски автор объявления не раскрывает.

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Напомним, ранее мы писали о других интересных ретро-автомобилях, периодически появляющихся на отечественном рынке. К примеру, в Запорожье нашли идеальный ВАЗ-2106 1978 года выпуска с пробегом 26 тысяч километров, за который владелец просит поразительные 20 тысяч долларов.

В то же время для тех, кто ищет более бюджетные варианты советской классики, в Харькове выставляли на продажу сохраненный ВАЗ-2107 за 3500 долларов. А в Закарпатье искал нового владельца почти 50-летний ЗАЗ-968А с мизерным пробегом, который оценили в 247 тысяч гривен.