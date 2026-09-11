"Капсула времени" за 13 000 долларов: в Киеве продают идеальную Волгу ГАЗ-24 с минимальным пробегом

Как сообщает издание ТопЖир, на маркетплейсе AUTO.RIA выставили на продажу ГАЗ-24-01 "Волга" 1979 года выпуска. Автомобиль сохранил редкий зеленый цвет кузова и большинство заводских деталей, ведь все время находился в одной семье и хранился в сухом гараже.

Заявленный прайс в 13 000 долларов (около 582 тысячи гривен) переводит эту машину из категории "старое авто" в разряд коллекционных игрушек. Для понимания украинских реалий: за эти деньги на вторичном рынке можно легко подобрать свежий Renault Megane или полностью живой Volkswagen Golf седьмого поколения. Поэтому эта Волга ищет не водителя на каждый день, а ценителя советского ретро, готового платить за ностальгию.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сохранившееся за 47 лет

Продавец уверяет, что салон автомобиля остался преимущественно оригинальным. Здесь сохранились родные сиденья, карты дверей, передняя панель и даже заводское радио с рабочей электрической антенной. На механической коробке передач все еще висит заводская пломба. Перед продажей машине было сделано базовое ТО: проверили тормоза, сцепление, систему охлаждения и карбюратор. Газ на авто никогда не ставили.



Приятным бонусом для коллекционера станет полный набор заводских инструментов, включая пусковую рукоятку и шприц для смазки. Кузов снаружи освежали из-за мелких царапин, но днище и моторный отсек остались в заводской краске.

Рынок "капсул времени" в Украине.

В последнее время украинцы все чаще пытаются продать подержанные авто с минимальным пробегом по премиальным ценам. Например, недавно Авто24 рассказывал об идеальной Skoda Octavia Tour 2008 года, которую оценили в 8850 долларов. А в Днепре владелец 37-летнего ВАЗ-2106. пытался выручить за свою находку 7500 долларов. Так что спрос на такие специфические машины существует, хотя процесс поиска реального покупателя может растянуться на месяцы.