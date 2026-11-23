Как сообщает издание TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, под капотом этой находки установлен 1,8-литровый двигатель, работающий как на бензине, так и на пропан-бутане. В гривневом эквиваленте прайс за автомобиль составляет более 771 тысячи гривен, однако тип коробки передач в объявлении почему-то не указан.



Фото: AUTO.RIA

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Юридическая история и нюансы пробега

Согласно открытым регистрационным данным, этот экземпляр имел только двух владельцев. Первая регистрация транспортного средства состоялась в конце марта 2014 г. после покупки в автосалоне. Последнее же переоформление зафиксировано еще 8 июня 2016 по нотариальному договору, и с тех пор машина находилась в одних руках.

Хотя продавец заявляет о скудных 24 тысячах километров на одометре, официальные базы данных не содержат истории фиксации этих показателей. Поэтому подтвердить статус автомобиля с наименьшим пробегом среди всех Octavia A7 в Украине невозможно, и покупателю придется тщательно проверять техническое состояние на СТО.



Фото: AUTO.RIA

Особенности дорестайлинговой версии

Этот лифтбек относится к ранним версиям третьего поколения, которое дебютировало в конце 2012 года на модульной платформе MQB. Облик авто отличается от более поздних моделей, ведь характерные разделенные передние фары появились только после обновления в 2017 году.

Заводской объем багажника составляет внушительные 590 литров, что делает машину крайне практичной для семьи. Однако фактическое полезное пространство в этом конкретном авто может быть меньше из-за установленного газобаллонного оборудования.

Другие капсулы времени на рынке

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в продаже появилась идеальная Skoda Octavia A5 с пробегом 20 тысяч километров, которую оценили в 15 499 долларов.

Кроме того, поклонники премиального сегмента могут присмотреться к п. седана Audi A8 2008 в Черновцах за 18 999 долларов. А для любителей отечественного автопрома в Одессе нашли идеальную ЗАЗ-1102 Таврия-Нова с пробегом всего 6 тысяч километров за 165 тысяч гривен.