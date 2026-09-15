"Капсула времени" за 27 тысяч долларов: в Винницкой области нашли идеальный Lexus RX 2011 года

Как сообщает издание ТопЖир, уникальное объявление появилось на маркетплейсе AUTO.RIA. Красный Lexus RX третьего поколения (кузов AL10) сохранился в состоянии нового авто, а под его капотом скрывается классический 3,5-литровый бензиновый V6 на 277 лошадиных сил, работающий в паре с автоматом и полным приводом.

За 27 000 долларов (более 1,2 миллиона гривен) покупатель получает машину, которая, по словам владельца, полностью ухожена и не требует никаких вложений. С одной стороны это феноменально надежный японский премиум с огромным ресурсом. С другой– за эти деньги в Украине можно легко подобрать более свежий кроссовер из Европы или США, хоть и с большим пробегом, или даже присмотреться к новым авто из салона в более простых комплектациях.

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Комплектация этого RX 350 полностью соответствует статусу: кожаный салон, двухзонный климат-контроль, безключевой доступ, запуск с кнопки, электрорегулировка и подогрев сидений. Также на борту есть камера заднего вида, парктроники, адаптивный ксенон и датчики света и дождя. Интересный нюанс: по данным реестров, последняя перерегистрация авто состоялась 30 января 2025 года, хотя в истории указан только один владелец.

Украинский рынок "капсул времени"

В последнее время украинцы все чаще пытаются продать подержанные авто с минимальным пробегом по премиальному прайсу. Например, недавно мы рассказывали, как в Киеве нашли идеальную Skoda Octavia Tour 2008 года. А также писали о том, как в Днепре продают 37-летний ВАЗ за сумасшедшие деньги. Так что рынок таких уникальных находок живет своей жизнью, и на каждый идеально сохранившийся экземпляр рано или поздно находится свой ценитель.