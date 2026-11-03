Капсула времени за 2 миллиона долларов: редкий Mercedes-Benz SLS AMG пустят с молотка

Как сообщает topgir.com.ua со ссылкой на аукционный дом RM Sotheby's, торги за этот леворульный экземпляр в американской спецификации пройдут в закрытом формате Sealed. Автомобиль находится в городе Трой, штат Мичиган, и ждет своего нового владельца.

Состояние купе эксперты характеризуют как практически новое. На одометре красуется цифра в 324 мили, что делает машину настоящей находкой для состоятельных коллекционеров.

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Почему такой ценник

Главная фишка этого лота заключается не только в смешном пробеге, но и в уникальной расцветке Imola Grey. По данным организаторов, в таком цвете для рынка США было выпущено всего десять подобных автомобилей.

В общей сложности тираж хардкорной версии Black Series составил ориентировочно 350 экземпляров на весь мир. Из этого количества только 132 машины официально отправили в Соединенные Штаты.

Аукцион стартует 25 ноября в 21:00 по киевскому времени и продлится ровно неделю. Заявленный прайс в 1,6– 1,85 миллиона долларов лишь предварительная оценка, поэтому финальная сумма вполне может установить новый рекорд для этой модели.

Осенний бум на немецкую классику

Напомним, что эта осень оказалась очень щедрой на распродажу редких авто с трехлучевой звездой. Как уже сообщалось на нашем сайте, вскоре с молотка пустят последний спидстер M ercedes-Benz SLR Stirling Moss, за который просят более 6 миллионов долларов.

Кроме того, настоящий рай для фанатов устроили в Европе, где распродают гигантскую коллекцию классических Mercedes-Benz S-Class. А для ценителей звездных авто настоящей находкой стал уникальный Mercedes-Maybach, разработанный специально для легендарного баскетболиста Леброна Джеймса.